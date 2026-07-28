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Saúde

Chocolate após o almoço: descubra por que seu cérebro pede açúcar

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Compostos presentes no cacau estimulam áreas cerebrais ligadas ao sistema de recompensa (Imagem: Igor Normann
Compostos presentes no cacau estimulam áreas cerebrais ligadas ao sistema de recompensa (Imagem: Igor Normann | Shutterstock)

Depois do almoço, um pedacinho de chocolate pode fazer toda a diferença, não é mesmo? Para muitos brasileiros, a refeição não está completa sem essa delícia. E a verdade é que esse hábito vai além da vontade de saborear algo doce; ele está conectado a mecanismos do nosso cérebro que trazem prazer e conforto.

De acordo com estudos da National Geographic Brasil de 2025, que se apoiam em pesquisas da revista Science e do National Institutes of Health (NIH), alguns compostos do cacau, como a teobromina, juntamente com o açúcar, ativam áreas do cérebro associadas ao prazer. Esse “clique” estimula a liberação de neurotransmissores, como dopamina e serotonina, que nos dão aquela sensação boa de bem-estar.

O doutor Renato Gama, especialista em Neurologia da Afya Educação Médica no Rio de Janeiro, explica bem por que o chocolate é tão reconfortante, especialmente após uma refeição ou em momentos de estresse. “Quando comemos chocolate, especialmente os que têm mais gordura e açúcar, o nosso sistema de recompensa no cérebro é ativado. Isso gera a liberação de dopamina, o que torna o chocolate um alimento altamente desejável. Em dias difíceis, a busca por um doce tende a aumentar, já que o corpo quer uma recompensa rápida,” comenta.

O efeito estimulante do cacau

Além da alegria que o chocolate proporciona, muitas pessoas afirmam que se sentem com mais energia após comer um pedaço. E isso é verdade! A energia extra vem principalmente do açúcar e da teobromina, um estimulante natural do cacau que é mais suave que a cafeína. Mas cuidado: esse aumento de disposição é passageiro e não deve ser confundido com um real impulso ao longo do dia.

Pesquisas continuam a explorar como o cacau afeta nosso cérebro. Um estudo publicado na Current Research in Food Science investigou como os flavanóis do cacau podem estimular áreas do cérebro relacionadas à atenção já durante a degustação, antes mesmo de o corpo absorver os compostos. Os resultados ainda estão sendo analisados, mas já ajudam a entender os efeitos do chocolate além do açúcar.

Mulher no corredor de um mercado segurando duas barras de chocolate
A escolha do tipo de chocolate faz diferença para a saúde (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

Nem todo chocolate oferece os mesmos benefícios

É claro que, para desfrutar dos benefícios do cacau, a escolha do tipo de chocolate que consumimos é fundamental. A nutricionista Andressa Cabral, que ensina na Afya Unigranrio, explica que quanto mais cacau, melhor! Chocolates com maior concentração de cacau têm mais compostos bioativos, como os flavonoides, que são antioxidantes. Já os chocolates ao leite e os brancos costumam ter muito açúcar e gordura, além de menos benefícios.

Mas não se preocupe, isso não significa que você precisa eliminar os chocolates mais doces da sua vida. O segredo é o equilíbrio. “O chocolate pode, sim, fazer parte de uma alimentação saudável, desde que consumido com moderação. O ideal é que ele complemente uma rotina alimentar equilibrada, sem ser uma forma de lidar com emoções ou aliviar o estresse. Assim, é bom ficar de olho se essa relação não está provocando hábitos indesejados,” alerta Andressa.

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