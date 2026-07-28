Frio aumenta a fome? Conheça 7 dicas para não engordar.

No inverno, é comum ouvir comentários sobre como as pessoas sentem mais fome e uma vontade irresistível de devorar doces, massas e chocolates. Essa combinação muitas vezes acaba resultando em um ganho de peso indesejado. A verdade é que esse fenômeno não tem apenas a ver com a temperatura baixa; é um mix de fatores fisiológicos, comportamentais e ambientais que influenciam nossa alimentação.

Quando o frio chega, nosso organismo pode queimar um pouco mais de energia para manter a temperatura, através de um processo chamado termogênese. No entanto, essa queima calórica não é tão significativa, especialmente porque muitos de nós passamos o dia em ambientes fechados e aquecidos. Assim, a tendência é que a ingestão de alimentos aumente, mas a queima não compense esse apetite por algo mais caloroso.

Mudanças na rotina favorecem o ganho de peso

A diminuição da luz do dia no inverno também pode impactar o nosso relógio biológico, afetando a serotonina, neurotransmissor responsável, entre outras coisas, pelo nosso humor. Com isso, muitos acabam aumentando o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura, já que essas delícias proporcionam uma satisfação imediata e um conforto a mais.

E quem não se sente mais propenso a ficar em casa maratonando séries e beliscando algo gostoso? O frio faz com que muitos abandonem a atividade física e se entreguem àquelas receitas que aquecem o corpo, como sopas cremosas e fondues deliciosos. Essa combinação de menos movimento e mais pratos calóricos é um convite ao ganho de peso.

Além disso, as refeições quentes têm um apelo emocional forte. Em dias gelados, nada como um prato fumegante para trazer aquela sensação de aconchego e felicidade. Muitas vezes, ficamos na pegada do conforto e usamos a comida como um jeito de lidar com o frio e o estresse do dia a dia.

Como evitar o ganho de peso durante o inverno

Agora, como fazer para manter a forma durante os meses frios sem abrir mão do prazer de comer bem? Não precisa se privar de pratos quentes típicos da estação — a chave está em fazer escolhas inteligentes e manter hábitos saudáveis. Aqui vão algumas dicas práticas:

1. Monte refeições completas

Optar por sopas e caldos que incluam proteínas, vegetais e carboidratos de qualidade é uma excelente estratégia. Assim, você garante uma refeição saborosa e nutritiva.

2. Priorize proteínas ao longo do dia

Elas são suas aliadas na hora de sentir-se saciado. Um bom bife ou um punhado de lentilhas pode segurar a fome até a próxima refeição.

3. Consuma alimentos ricos em fibras

Incluir frutas, legumes e cereais integrais no cardápio é fundamental. Além de prolongar a sensação de saciedade, eles ajudam a controlar a glicemia.

4. Mantenha a hidratação

No inverno, é comum esquecer de beber água, mas essa é uma das maiores armadilhas. A falta de hidratação pode ser confundida com apetite, então, fique atento.

5. Não abandone a atividade física

Mesmo que esfriar o corpo faça com que a preguiça apareça, adaptar os horários e procurar um lugar aquecido para se exercitar faz bem para a saúde e para o controle de peso.

6. Evite beliscar por impulso

Antes de atacar um docinho, pergunte-se: é fome mesmo ou é só tédio ou estresse? Muitas vezes, apenas um copo d’água resolve.

7. Aproveite os pratos típicos com equilíbrio

Experimente desfrutar dos pratos gostosos do inverno sem se deixar levar excessivamente. O segredo é qualidade e quantidade.

O frio não faz ninguém engordar sozinho

Lucas Moraro, nutricionista, explica que o ganho de peso no inverno está muito mais ligado às mudanças de comportamento que ocorrem nesta época do ano do que a necessidade real de consumir mais calorias. Com um bom planejamento e escolhas equilibradas, dá para aproveitar o melhor da culinária de inverno sem prejudicar a saúde ou o peso.