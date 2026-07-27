Descoberta de câncer transmissível em peixe de água doce

A natureza sempre nos surpreende com suas peculiaridades, e agora, pesquisadores dos Estados Unidos fazem uma descoberta que vai deixar até os mais apaixonados pela vida aquática de queixo caído. Um estudo recente revela a existência de um tumor que consegue se espalhar entre peixes de água doce, algo inédito e digno de atenção. As células cancerígenas se comportam como um parasita, passando de um peixe para outro, e isso foi identificado no bagre-marrom, que habita o Lago Memphremagog, na divisa entre os EUA e Canadá.

Essa pesquisa já vem sendo realizada há mais de dez anos pelas mentes curiosas da Universidade de Vermont e outras instituições. O que começou como um mistério envolvendo manchas escuras nos bagres, que muitos acreditavam ser devido à poluição ou infecções, se transformou em uma trama interessante sobre como células cancerígenas podem agir de forma tão traiçoeira.

### O Surgimento das Manchas Escuras

Em 2014, cerca de um terço dos bagres do lago apresentou essas manchas estranhas. Inicialmente, a suspeita recaía sobre a qualidade da água e a presença de poluentes. Afinal, esses peixes são considerados indicadores importantes de como anda a saúde dos ecossistemas aquáticos.

No entanto, o que os cientistas descobriram foi surpreendente: ao analisar o DNA dos tumores, notaram que as células cancerígenas tinham mais semelhança entre si do que com os próprios peixes infectados. Isso indica que estamos diante de um câncer transmitível, onde as células malignas têm a capacidade de sobreviver fora do seu organismo original e invadir novos hospedeiros.

### O Quarto Caso Conhecido na Natureza

Com essa descoberta, o câncer contagioso dos bagres é apenas o quarto caso registrado na natureza, e o primeiro em peixes e água doce. O grupo até agora incluía tumores conhecidos do diabo-da-Tasmânia, câncer venéreo em cães e alguns tipos de leucemia que afetam moluscos como mexilhões e amêijoas. Isso mostra como casos assim são realmente raros, já que normalmente o sistema imunológico rejeita células estranhas.

### Como a Transmissão Acontece

Ainda estão em investigação os métodos pelos quais esse câncer se espalha entre os bagres. Uma teoria é que a transmissão ocorre durante o período de reprodução, quando eles se aglomeram em águas rasas e se tocam frequentemente. Outra hipótese é que as células cancerígenas conseguem sobreviver nos sedimentos do fundo do lago, onde os bagres passam tempo considerável de suas vidas. Enquanto isso, condições como poluição e mudanças hormonais podem enfraquecer suas defesas naturais, facilitando ainda mais a disseminação do tumor.

### E os Seres Humanos? Algum Risco?

Calma, pessoal! Apesar dessa descoberta alarmante, os pesquisadores garantem que não há risco para nós, humanos. O câncer identificado é específico dos bagres e não há indícios de que ele possa se espalhar para outras espécies ou para nós. O Lago Memphremagog continua a ser uma fonte de água potável para mais de 175 mil pessoas, sem qualquer impacto negativo à saúde.

Essa pesquisa não só ilumina aspectos ainda desconhecidos sobre a evolução do câncer, como também nos ajuda a entender como células tumorais conseguem driblar as defesas do organismo e sobreviver em novos ambientes. É algo que nos faz refletir sobre as complexidades da vida, não é mesmo?