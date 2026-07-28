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Saúde

Descubra os benefícios da erva-de-são-joão e 3 chás úteis

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Chá de erva-de-são-joão com mel e limão (Imagem: Maryna Pleshkun
Chá de erva-de-são-joão com mel e limão (Imagem: Maryna Pleshkun | Shutterstock)

A erva-de-são-joão, ou hipérico, é uma planta que vem da Europa e tem ganhado notoriedade por suas propriedades que ajudam a equilibrar o humor. Ela é rica em compostos como hipericina, hiperforina e flavonoides, que têm sido estudados, especialmente, por seu potencial em aliviar sintomas leves de depressão. Além disso, quando a gente a consome em forma de chá, ela pode dar uma força extra na hora de reduzir a fadiga mental, aliviar desconfortos no estômago e até ajudar na ansiedade que aparece nas noites em claro.

Se você está curioso sobre como preparar esse chá poderoso, dá só uma olhada em algumas receitas deliciosas que misturam a erva com outros ingredientes que trazem bons benefícios para a saúde.

Chá de Erva-de-São-João com Limão e Mel

Essa receita combina a erva-de-são-joão com o frescor do limão e a doçura do mel. O resultado? Uma bebida perfeita para momentos de relaxamento e bem-estar. Além do gosto, o limão traz vitamina C e antioxidantes que são ótimos para o sistema imunológico.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de erva-de-são-joão seca
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • 500 ml de água

Modo de Preparo

Comece colocando a água para ferver em uma panela. Assim que ferver, desligue o fogo e adicione a erva-de-são-joão. Tampe e deixe em infusão por uns 8 a 10 minutos. Depois, coe o chá, deixe esfriar um pouco e adicione o suco de limão e o mel. É só misturar bem e servir!

Chá de Erva-de-São-João com Hortelã

Essa combinação é perfeita para quem busca um sabor refrescante e benefícios digestivos. A hortelã, com suas propriedades conhecidas, ajuda a aliviar desconfortos estomacais.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de erva-de-são-joão seca
  • 10 folhas de hortelã
  • 500 ml de água

Modo de Preparo

Assim como na receita anterior, leve a água para ferver. Desligue e adicione a erva e as folhas de hortelã. Deixe em infusão por 8 a 10 minutos, coe e sirva. Simples e eficaz!

Chá de Erva-de-São-João com Gengibre e Casca de Laranja

Nesta receita, os sabores se misturam para melhorar ainda mais o seu bem-estar. O gengibre ajuda na digestão, enquanto a casca de laranja oferece um toque especial e traz mais vitamina C.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de erva-de-são-joão seca
  • 2 cm de gengibre fatiado
  • Casca de 1/2 laranja
  • 500 ml de água

Modo de Preparo

Coloque a água e o gengibre em uma panela e leve ao fogo. Após ferver, desligue e adicione a erva e a casca de laranja, tampando para infundir. Depois de 8 a 10 minutos, coe e está pronto para servir!

Atenção ao Consumir o Chá de Erva-de-São-João

Embora a erva-de-são-joão tenha seus benefícios, é importante ter alguns cuidados. Essa planta pode interagir com vários medicamentos, como anticoncepcionais e antidepressivos, então sempre vale a pena ficar atento.

Além disso, a recomendação é que crianças e adolescentes com menos de 18 anos evitem o chá, pois não há dados suficientes sobre sua segurança para essa faixa etária. Se você perceber que está sentindo fadiga mental constante, ansiedade ou desconforto no estômago, é sempre bom conversar com um profissional de saúde!

Quem já experimentou fazer o chá em casa sabe como é fácil e gostoso, além de trazer aquela sensação boa que a gente sempre busca no dia a dia.

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Italo Pastorini

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