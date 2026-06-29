vitamina K e sua importância para a saúde cardiovascular

A vitamina K é um baita nutriente essencial que nosso corpo não produz na medida ideal. Ela se divide em duas categorias: a K1, que vem dos vegetais verde-escuros, e a K2, que é produzida por bactérias no cólon, além de estar presente em carnes e alimentos fermentados. É importante deixar claro que, sem a quantidade certa de vitamina K, você pode ter problemas sérios, como hemorragias.

Segundo Gisele Cirilo, nutricionista lá da Casa de Saúde São José, essa vitamina é fundamental para a coagulação do sangue. A falta dela pode levar a situações complicadas, como a discrasia, que afeta as células sanguíneas e aumenta o risco de sangramentos.

Esse nutriente é um dos grandes aliados do nosso coração. Ele regula a coagulação do sangue e ajuda a manter tudo fluindo direitinho, evitando tanto sangramentos excessivos quanto coágulos perigosos. O cardiologista Dr. Lucas Waldeck explica que a vitamina K ainda ajuda a proteger as artérias, guiando o cálcio para os ossos e mantendo-o longe das paredes dos vasos sanguíneos. Isso evita a calcificação e o endurecimento arterial, problemas que podem sobrecarregar o coração ao longo dos anos.

Vitamina K na prevenção de doenças cardíacas

Apesar de sua importância na proteção das artérias, a vitamina K não vai remover aquelas placas de gordura que já estão lá, tipo um limpador de motor. O foco dela é na prevenção, evitando que as artérias fiquem rígidas por conta do acúmulo de cálcio. E um detalhe importante: essa vitamina ajuda a manter as artérias flexíveis e elásticas, o que é crucial para a circulação do sangue e, claro, para que o coração não precise fazer muito esforço.

Então, que alimentos devem estar no seu prato para garantir a reposição de vitamina K? Alguns campeões são repolho, brócolis, couve, nabo, alface, queijos, gema de ovo e fígado. Mas tem um alerta: se a microbiota intestinal estiver desregulada, chamada de disbiose, pode rolar deficiência de K2. Isso pode acontecer, por exemplo, com o uso excessivo de antibióticos. Nesses casos, a suplementação pode ser uma boa, mas sempre com supervisão médica.

Ingestão desregrada pode ser prejudicial

Agora, cuidado com o excesso! Embora a vitamina K seja super importante, consumir em excesso pode ser ruim, especialmente para o coração. Ela interage com medicamentos anticoagulantes, que muitas vezes são prescritos para arritmias ou após cirurgias cardíacas. Tem que ter cuidado, pois variações bruscas na ingestão podem prejudicar o tratamento.

O Dr. Lucas Waldeck reforça que a chave não é cortar a vitamina K da dieta. O ideal é ter um consumo constante e estável, para que o médico ajuste a dose das medicações de acordo com os hábitos alimentares do paciente. E uma dica básica: não se automedique com suplementos de vitamina K sem acompanhamento. Até mesmo multivitamínicos podem interferir na coagulação, e a reposição precisa ser segura e controlada.

Um bom lembrete para a gente que adora cuidar da saúde, não é?