Brasil x Japão: CazéTV alcança recorde mundial no YouTube

Na última segunda-feira, 29 de junho, a vitória da seleção brasileira de futebol sobre o Japão, em um amistoso realizado em Houston, nos Estados Unidos, se tornou um grande acontecimento tanto no mundo digital quanto na TV. Durante a transmissão do jogo, a CazéTV alcançou um novo recorde mundial no YouTube, com 21 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo, evidenciando a popularidade da partida entre os torcedores.

Em contraste, o desempenho das emissoras de TV aberta não foi tão expressivo. A TV Aparecida registrou apenas 0,05 ponto de audiência, enquanto a Record News e a RedeTV! ficaram com 0,08 ponto. A TV Cultura e a Gazeta marcaram 0,11 ponto, e a Band alcançou 0,21 ponto. A Record, por sua vez, conseguiu uma audiência de 1,03 ponto.

O SBT, que transmitia a partida em parceria com a N Sports, teve um desempenho melhor, alcançando 9 pontos de média, com picos de até 13 pontos e 12% de participação na audiência. Porém, o grande destaque foi a Globo, que liderou a audiência com uma média de 33 pontos e picos de 35 pontos durante os momentos mais emocionantes do jogo. A emissora também teve um impressionante share de 51% na Grande São Paulo.

Com o resultado da partida, em que o Brasil venceu por 2 a 1, a seleção avançou na Copa do Mundo de 2026, aumentando ainda mais a competição pela audiência entre as emissoras. Para contextualizar, cada ponto de audiência equivale a cerca de 78.781 domicílios sintonizados na região metropolitana de São Paulo, segundo as referências usadas pelo mercado publicitário.

Esse cenário mostra como eventos esportivos podem atrair grandes audiências tanto nas plataformas digitais quanto na televisão tradicional, demonstrando o forte engajamento dos fãs brasileiros com a seleção.