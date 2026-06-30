Globoplay investe em ex-BBBs com novas novelas na plataforma

A plataforma Globoplay está abrindo novas oportunidades para ex-participantes do Big Brother Brasil. Juliano Floss, que ficou em terceiro lugar na edição deste ano do reality show, fez um teste para atuar na novela “Paraíso Perdido”. Recentemente, ele também participou de uma oficina de atores da Globo. Seu teste foi divulgado na imprensa.

A novela “Paraíso Perdido” gira em torno de Maria Cecília, uma mulher com uma imagem respeitável e uma família cheia de regras. Apesar de seu exterior controlado, a personagem lida com conflitos internos, segredos e desejos ao longo da trama. O elenco da novela já conta com alguns nomes confirmados. Eduardo Sterblitch interpretará Peixoto, parceiro de Maria Cecília, enquanto Alexandre Nero dará vida a Werneck, um personagem autoritário que interfere na vida da protagonista, que será interpretada por Alanis Guillen. Alanis assumiu o papel após Marina Ruy Barbosa ter que recusar a proposta devido a conflitos de agenda.

A novela, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, inicialmente estava prevista para ser exibida na TV aberta, mas mudanças nos bastidores da Globo levaram a produção a ser adaptada como um projeto original do Globoplay. A trama é inspirada no universo dramático de Nelson Rodrigues, mas se passa no Rio de Janeiro contemporâneo. Joana Jabace é a responsável pela direção artística, e a novela terá um total de 40 capítulos, com gravações iniciando em meados de setembro nos Estúdios Globo.

Outra ex-participante do Big Brother, Alana Dias, também está se aventurando na atuação. Ela fará sua estreia na novela “Quando o Coração Entra em Campo”, que será lançada na plataforma. Alana dará vida a uma influenciadora ambiciosa que busca se aproximar do sucesso de Rocca, um jogador interpretado por Isacque Lopes. Rocca foi convocado para a seleção brasileira, mas enfrenta desafios que podem comprometer sua carreira no futebol.

Antes de ser escalada para “Quando o Coração Entra em Campo”, Alana foi considerada para o elenco de “Garota do Momento”. A nova fase de carreiras para os ex-BBBs marca um momento de transição e expansão para esses participantes, que estão buscando novos caminhos na televisão.