Vitamina D: descubra mitos e verdades sobre sua suplementação

No inverno, é hora de ficar de olho nos níveis de vitamina D, viu? Com a menor exposição ao sol durante os dias frios, a produção desse nutriente pelo nosso corpo pode ficar comprometida. E a vitamina D não é só mais uma letrinha no seu dia a dia. Ela é fundamental para a saúde dos ossos, músculos e até para o nosso sistema imunológico. Quando ela está em dia, tudo flui melhor!

Nos últimos tempos, a busca por suplementos de vitamina D aumentou bastante. Muita gente começou a se perguntar se não seria mais fácil garantir a dose necessária só através de cápsulas. Mas calma, antes de sair comprando, é bom lembrar que informações desencontradas pipocam por aí. O ideal mesmo é procurar um médico antes de começar a se suplementar.

O Prof. Dr. Durval Ribas Filho, um dos especialistas na área, comenta que a vitamina D é produzida principalmente pela exposição da pele ao sol. Claro, dá para encontrá-la em alguns alimentos, mas só isso pode não ser suficiente. A carência desse nutriente é algo comum, principalmente entre os mais velhos, quem não pega muita luz solar ou pessoas com certas doenças. Então, é bom ter atenção!

Além de auxiliar na absorção de cálcio e fósforo, a vitamina D é uma grande aliada para garantir um sistema imunológico forte, manter a massa muscular e cuidar do nosso metabolismo. O problema é que muitas vezes os baixos níveis de vitamina D não apresentam sintomas claros, por isso convém aproveitar quando o sol brilha e sair um pouco para as atividades ao ar livre.

Por outro lado, o excesso de vitamina D também não é legal! O Dr. Durval ressalta que é preciso entender bem as informações que circulam por aí antes de tomar qualquer decisão. Vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre a vitamina D para você não ficar perdido nessa história!

1. Só a alimentação basta para manter os níveis de vitamina D

Mito. Não tem como escapar, a maioria dos alimentos não oferece vitamina D em quantidade suficiente. Os peixes gordurosos, como salmão e sardinha, além da gema de ovo e alguns cogumelos, são as exceções. O que funciona mesmo é uma mistura de sol, alimentação equilibrada e acompanhamento médico para manter tudo nos conformes.

2. Tomar sol é essencial para obter vitamina D

Verdade. A maior parte da vitamina D vem da produção da pele quando exposta ao sol. A comida ajuda, mas não dá conta do recado sozinha.

3. Quem mora em um país ensolarado não tem deficiência de vitamina D

Mito. Mesmo em lugares com sol a todo vapor, a deficiência ainda é uma realidade. As pessoas estão cada vez mais dentro de casa, e fatores como envelhecimento e obesidade influenciam nessa falta de vitamina D.

4. Vitamina D fortalece os ossos

Verdade. Esse nutriente é crucial para absorver cálcio e fósforo, que ajudam a manter os ossos fortes e saudáveis, evitando problemas como osteoporose.

5. Baixa vitamina D pode causar cansaço e fraqueza

Verdade. Níveis baixos desse nutriente podem deixar a galera mais cansada, com dores musculares e sem disposição para fazer nada.

6. Quanto mais vitamina D, melhor para a saúde

Mito. O excesso também faz mal, com riscos de intoxicação e problemas no corpo. Sempre bom lembrar: a suplementação deve ser feita com supervisão médica.

7. A alimentação ajuda na ingestão de vitamina D

Verdade. Alguns alimentos, como salmão, sardinha, gema de ovo e produtos fortificados, ajudam a aumentar a ingestão de vitamina D.

8. Vitamina D melhora a imunidade

Verdade. Ela é parte do time que defende o corpo, ajudando o sistema imunológico a funcionar direitinho.

9. Qualquer pessoa deve tomar suplemento de vitamina D

Mito. A suplementação precisa ser avaliada por um profissional. Cada um tem suas necessidades, então nada de se automedicar.

10. Idosos têm maior risco de deficiência de vitamina D

Verdade. Conforme envelhecemos, a pele perde parte de sua capacidade de produzir vitamina D. Sem falar que muitos idosos se expõem menos ao sol, o que aumenta o risco de quedas e fraturas.

11. É possível ter deficiência sem apresentar sintomas

Verdade. Algumas pessoas não percebem os baixos níveis de vitamina D até sentirem dores ou cansaço, reforçando a necessidade de exames periódicos e acompanhamento médico. Ficar atento a sintomas como cansaço frequente e alteração de humor é importante!