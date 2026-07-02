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Capítulos de 6 a 11 de julho de 2026

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Resumo dos Próximos Capítulos da Novela “Coração Acelerado”

Na trama, os personagens enfrentam uma série de reviravoltas emocionais e conflitos nas relações pessoais. Nos próximos episódios, situações de amor, vingança e desentendimentos se destacam.

Capítulo 143:

Eduarda e Leandro decidem se reunir novamente para trabalhar juntos na música. Durante o festival de sucos no bar Zuzanete, um plano traiçoeiro de Zilá é colocado em ação. Osmar, sob as ordens dela, sabota um tipo de suco. Os resultados são desastrosos, pois aqueles que bebem o suco começam a apresentar sintomas estranhos. Enquanto isso, Zeca fica intrigado com o comportamento de todos. O romance entre Alaorzinho e Janete avança, e Agrado declare seu amor por João Raul.

Capítulo 144:

João Raul percebe que Agrado não está bem e se oferece para ajudar. Tino agradece Esteban pela noite anterior, enquanto Malvino e Laurinha revelam seus sentimentos um pelo outro. Leandro e Eduarda finalmente se tornam um casal. Agrado se surpreende ao lembrar de ter beijado João Raul. Talita promove o Zuzanete em suas redes sociais, deixando Ronei e Zilá furiosos pelo insucesso de seus planos. João Raul e Agrado decidem embarcar em um cruzeiro, surpreendendo todos ao seu redor.

Capítulo 145:

Janete e Alaorzinho celebram seu amor junto aos amigos. Naiane fica incomodada com a sintonia entre Eduarda, Leandro, João Raul e Agrado. Ronei faz os últimos acertos para o cruzeiro, enquanto Naiane aproveita para pedir desculpas a Alaor por tê-lo expulsado da mansão. Rosalva e Leocádia enfrentam Zilá, que não aceita o desafio. Naiane decide que deseja viajar com Gael para a fazenda e Janete confirma que irá ao jantar organizado por Zilá.

Capítulo 146:

Zilá demonstra seu descontentamento com Janete e Alaorzinho, enquanto Tino e Esteban trocam elogios. Durante o jantar feito por Zilá, Talita passa mal e precisa ser levada ao hospital. Ronei critica Zilá por sua obsessão. Laurinha também adoece, deixando Esteban preocupado. Enquanto isso, Naiane e Gael tentam se aproximar, mas ele adoece, atrapalhando os planos de Naiane. Ela se vinga de Ronei ao descobrir um outdoor com João Raul e Agrado juntos.

Capítulo 147:

Naiane se sente deixada de lado com as decisões de Ronei sobre o cruzeiro. Ronei revela que João Raul abrirá o show de Agrado e Eduarda. Enquanto isso, Zilá tenta recontratar Rosalva e Leocádia. João Raul faz uma nova tatuagem, o que levanta a suspeita de Walmir sobre uma homenagem a Agrado. A trama se complica quando Cinara sugere que Naiane use um chá para atrapalhar a apresentação de Agrado e Eduarda durante o cruzeiro.

Capítulo 148:

Com a expectativa do cruzeiro, João Raul e Agrado trocam olhares significativos. Leandro lida com a atenção excessiva das fãs, enquanto Gael leva Patricinha para acompanhar Naiane, mas acaba preso no navio. As tensões aumentam quando Naiane tenta sabotar as malas de Agrado e Eduarda, resultando em mais conflitos. A situação fica ainda mais tensa quando Tino come um bombom envenenado e sofre uma crise alérgica, aumentando a ansiedade entre os personagens. Mesmo diante dos obstáculos, João Raul presta homenagem a Agrado cantando uma canção especial.

Informações Adicionais:

“Coração Acelerado” é uma novela que traz drama, romance e intrigas, e é exibida de segunda a sábado, a partir das 19h15. A trama tem autoria de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, e destaca o trabalho de uma equipe criativa envolvida em sua produção.

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