Cirurgia no inverno: descubra se é a melhor época para você

Com a chegada do inverno, muitas pessoas aproveitam a época para realizar cirurgias eletivas. Acreditam que essa é a melhor estação para ficar no bisturi, já que as temperaturas mais amenas podem tornar o pós-operatório mais confortável. Afinal, quem não gosta de evitar o calor excessivo que pode incomodar depois de um procedimento?

O Dr. Carlos Gondim, cirurgião geral da Casa de Saúde São José, ressalta que o número de pacientes em busca de cirurgias planejadas aumenta durante o inverno. Isso acontece porque muitos aproveitam as férias ou períodos mais tranquilos no trabalho para garantir uma recuperação mais tranquila. Nada melhor do que ter um tempo extra, certo?

Mas calma! O sucesso de uma cirurgia não depende da estação do ano. O que realmente importa são os cuidados que você toma antes e depois do procedimento. Isso inclui fazer tudo que o médico recomenda, desde a preparação da pele até o uso correto de antibióticos e o controle da glicemia. Pense nisso como uma boa manutenção do seu carro: se todos os itens estiverem em ordem, você tende a ter uma performance melhor.

### Planejamento faz diferença nas cirurgias eletivas

Quando se fala em cirurgia eletiva, o mais importante é seguir a indicação médica e estar preparado. Em casos em que a saúde está em risco, a estação não deve atrasar o tratamento. Mas, se a operação não for emergencial, você pode programar para quando for mais conveniente. E é por isso que o inverno se torna uma época popular para diversos tipos de cirurgias, especialmente aquelas que exigem cintas, curativos e cuidados prolongados.

### Projeto verão

O inverno também traz outra vantagem: a menor exposição ao sol. Isso é ótimo para quem está pensando em fazer um “projeto verão”. As cicatrizes ficam mais protegidas, diminuindo o risco de alterações na pigmentação. Assim, muitos planejam suas cirurgias para chegarem ao calor completamente recuperados e prontos para aproveitar praia, piscina e até aquela viagem tão esperada.

### Mais conforto no inverno

Além do cuidado com a pele, o frio oferece um pós-operatório mais confortável. Já imaginou ter menos incômodo por causa do calor intenso? O Dr. Carlos Gondim destaca que, embora não exista uma mudança fisiológica que torne a recuperação melhor no inverno, a sensação de conforto é real. Pacientes com menos calor tendem a seguir os cuidados com mais atenção, resultando em uma recuperação tranquila.

Mas, atenção! No inverno, as doenças respiratórias podem aumentar, e aqueles com sintomas como febre ou tosse devem ser observados. Às vezes, o melhor mesmo é adiar a cirurgia até que estejam completamente recuperados. Afinal, todo mundo quer voltar à ativa com segurança, não é mesmo?