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Queimadura: evite 5 erros que agravam a lesão logo após

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Cuidados adotados logo após a queimadura podem fazer toda a diferença na recuperação (Imagem: New Africa
Cuidados adotados logo após a queimadura podem fazer toda a diferença na recuperação (Imagem: New Africa | Shutterstock)

As queimaduras são mais comuns do que se imagina e podem acontecer em um piscar de olhos. Às vezes, a gente nem percebe que está em risco — um toque em uma panela quente, o vapor do chuveiro ou até mesmo água fervente. Embora a maioria dessas queimaduras pareça leve, o jeito que você reage logo após o acidente pode influenciar muito a recuperação e a gravidade da lesão.

Dr. Orido Pinheiro, médico cirurgião plástico, ressalta que a queimadura continua a se intensificar mesmo depois de sair da fonte de calor. Por isso, várias soluções caseiras que muita gente jura que funcionam podem acabar piorando a situação. O importante é ficar atento, principalmente nos primeiros minutos após o ocorrido.

Vamos dar uma olhada em cinco erros bem comuns que podem agravar uma queimadura.

1. Usar pasta de dente

Passar pasta de dente na queimadura é um dos mitos mais populares. Pode parecer que alivia, mas a verdade é que não ajuda em nada. Além de não cicatrizar, pode irritar a pele ferida e complicar o diagnóstico médico. O Dr. Orido alerta que substâncias como essas podem até aumentar o risco de infecção, o que definitivamente não é o que você quer.

2. Aplicar manteiga ou óleo

Outro clássico da “receita caseira” são a manteiga e o óleo. Esses produtos criam uma camada sobre a pele que impede que o calor escape. Isso pode fazer com que a queimadura piore ainda mais. Além disso, eles também aumentam as chances de contaminação.

3. Colocar gelo diretamente

Ah, o gelo! Todos nós amamos um alívio rápido. Mas aplicar gelo diretamente sobre a queimadura pode ser mais prejudicial do que benéfico. O contato direto pode causar nova agressão à pele, aprofundando a lesão. O ideal é resfriar, mas com água morna ou ambiente, e nunca com gelo.

4. Estourar as bolhas

As bolhas surgem como um mecanismo de defesa do corpo. Estourá-las por conta própria pode trazer sérias consequências, como infecções e uma cicatrização mais demorada. O melhor a fazer é protegê-las e procurar assistência médica, especialmente se forem grandes ou estiverem em áreas sensíveis.

5. Ignorar sinais de gravidade

Existem queimaduras que precisam de atenção imediata. Se você notar bolhas extensas, lesões no rosto, mãos, pés ou áreas íntimas, ou se a pele ficar esbranquiçada ou escura, é hora de buscar ajuda médica. Queimaduras causadas por produtos químicos ou eletricidade são ainda mais urgentes.

O que fazer após uma queimadura?

Depois de uma queimadura, a primeira coisa a fazer é resfriar a área afetada com água corrente em temperatura ambiente por cerca de 10 a 20 minutos. Como a queimadura continua a evoluir após o contato, esse resfriamento é fundamental para limitar a profundidade da lesão. E, claro, lembre-se de tirar anéis ou qualquer acessório que possa apertar a região, pois pode haver inchaço.

Assim que a queimadura estiver resfriada, cubra a área com um pano limpo ou gaze até receber uma avaliação profissional, se necessário. Em situações mais graves, não hesite em chamar o Samu ou o Corpo de Bombeiros.

Lidar com queimaduras não é fácil, mas cuidar da atitude inicial é o primeiro passo para uma recuperação mais tranquila.

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