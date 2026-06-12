Queda de cabelo: descubra por que jovens mulheres são afetadas

A queda de cabelo não é mais uma preocupação exclusiva de quem já passou dos 40 anos. Hoje, muitas mulheres entre 25 e 35 anos estão enfrentando esse problema, algo que está chamando a atenção de dermatologistas. E não é só uma questão estética; o que está por trás disso pode ser bastante complexo, envolvendo estilo de vida, questões hormonais e até deficiências na dieta.

A dermatologista Mariana Scribel, especialista em problemas do cabelo, aponta que o diagnóstico precoce é fundamental. Identificar rapidamente a causa pode fazer toda a diferença, ajudando a evitar o afinamento e promovendo a recuperação dos fios.

Fatores que podem desencadear a queda capilar

A lista de causas para a queda é longa. Um dos vilões é o estresse. Se você já teve uma semana puxada, provavelmente percebeu como pode impactar sua saúde, e o cabelo não escapa. O eflúvio telógeno é um termo que muitos ainda desconhecem, mas resumi-lo seria: quando o corpo entra em um turbilhão, os fios se comportam de forma estranha, levando a uma queda geral alguns meses depois. Uma rotina intensa e a falta de sono podem agravar a situação.

Outra questão importante é a alimentação. Muitas vezes, dietas super restritivas podem levar à falta de nutrientes essenciais. Deficiências de ferro, vitamina D e zinco têm sido bastante associadas à perda dos fios. E quem diria, né? Esses nutrientes ajudam a manter a densidade e a espessura dos cabelos. Se você sente que o seu cabelo anda meio ralo, talvez valha a pena revisar a dieta.

Outro ponto relevante são as condições hormonais, como a síndrome do ovário policístico, que podem elevar os andrógenos no sangue. Isso pode afetar o folículo capilar, levando a um afinamento, especialmente na frente da cabeça.

E se você começou a usar ou trocou de anticoncepcional, fique atenta! Mudanças hormonais podem provocar uma queda temporária, à medida que seu corpo se adapta. Esse efeitos são, na maioria das vezes, reversíveis, mas é algo para ficar de olho.

Sintomas de queda de cabelo que merecem atenção

Alguns sinais devem ligar o alerta: se você começou a notar mais cabelos na escova, na toalha ou até mesmo na fronha, é hora de investigar. O afinamento do cabelo, principalmente no rabo de cavalo, e a perda geral de volume são sinais que não devem ser ignorados. Normalizar essas mudanças pode ser um erro, já que podem ter causas clínicas que precisam de atenção.

Principais formas de tratamento

O tratamento varia conforme a causa da queda. Se for eflúvio telógeno, a solução pode ser ajustar a rotina, melhorar o sono ou até repor nutrientes como ferro e vitamina D. Produtos tópicos também podem ajudar a estimular o crescimento dos fios.

Nos casos hormonais, como na síndrome do ovário policístico, o tratamento pode incluir acompanhamento médico e, em certas situações, uso de medicamentos que ajudam a regular os hormônios.

Além disso, existem muitas abordagens interessantes na dermatologia, como loções à base de minoxidil, microagulhamento e terapias injetáveis com fatores de crescimento. A suplementação oral também pode ser uma opção após avaliação médica.

Então, se você está notando mudanças no seu cabelo, não hesite em buscar ajuda. Uma conversa franca com um especialista pode ser o primeiro passo para recuperar a saúde dos fios.