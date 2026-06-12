Menopausa ou tireoide? Descubra 3 sinais dos sintomas.

Ondas de calor, noites mal dormidas, aquela irritabilidade que surge do nada… Para muitas mulheres na faixa de 45 a 55 anos, esses sinais são normais, parte da transição da menopausa. Mas um alerta do ginecologista endócrino, Dr. Igor Trotte, é essencial: a queda hormonal não é a única culpada por essas mudanças. Isso mesmo! O hipotireoidismo pode trazer sintomas muito parecidos, confundindo ainda mais a situação.

O médico faz questão de ressaltar que algumas queixas, como cansaço, oscilações de humor, dificuldade de concentração, problemas no sono e alterações de peso, também podem aparecer quando a tireoide não está funcionando como deveria. E aí, como distinguir o que é menopausa do que é tireoide em ação?

Vamos explorar alguns pontos que ajudam a entender melhor essa confusão.

1. Ondas de calor: o clássico da menopausa

As famosas ondas de calor, quem nunca passou por isso? Esse sintoma é quase um cartão de visita da menopausa. Elas chegam sem aviso, trazendo um calor intenso, suor excessivo e aquela vermelhidão indesejada. Durante a menopausa, a redução dos níveis de estrogênio provoca não apenas as ondas de calor, mas também insônia, ressecamento vaginal, dores durante a relação sexual e mudanças no período menstrual.

2. Sensibilidade ao frio: um possível alerta de hipotireoidismo

Enquanto muitas mulheres se sentem derretendo com os calorões, quem tem hipotireoidismo costuma sofrer com o frio. Sim, a sensibilidade ao frio, sonolência excessiva e pele ressecada podem indicar que a tireoide não está funcionando da maneira certa. É um sinal para buscar ajuda médica.

3. Palpitações e tremores: a agitação do hipertireoidismo

Agora, não se engane! Nem toda disfunção da tireoide significa um metabolismo lento. No caso do hipertireoidismo, onde os hormônios são produzidos em excesso, as reações do corpo aceleram. Aqui, a lista inclui palpitações, tremores, ansiedade e até perda de peso sem explicação. Você com certeza já ouviu alguém comentar sobre isso, não é?

Nem sempre as queixas revelam a origem do problema

Apesar das diferenças entre menopausa e problemas da tireoide, é difícil chegar a uma conclusão só observando os sintomas. Muitas vezes, as queixas se sobrepõem, e a avaliação médica é fundamental. Assim, se os sintomas forem persistentes, não faça suposições apressadas. O ideal é procurar um médico que possa ajudar a descobrir a causa real.

Para investigar a tireoide, exames como TSH e T4 livre são os melhores amigos. Exames adicionais podem ser solicitados para identificar possíveis doenças autoimunes. Já para a menopausa, o histórico menstrual, a idade e os sintomas apresentados costumam ser as chaves. Em alguns casos, exames hormonais podem entrar na jogada.

Avaliação individual faz toda a diferença

As doenças da tireoide costumam aparecer mais com o tempo e muitas vezes são descobertas durante investigações de sintomas relacionados à menopausa. O Dr. Igor Trotte enfatiza: é preciso avaliar a mulher como um todo. Muitas vezes, não é só menopausa e nem só tireoide. O tratamento eficaz depende de uma identificação precisa do que realmente está acontecendo.

Se você está lidando com cansaço constante, mudanças de humor ou até queda de cabelo, saiba que procurar um médico é o primeiro passo para encontrar um diagnóstico certo e, claro, iniciar o tratamento que vai ajudar a recuperar sua qualidade de vida.