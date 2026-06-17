Parto após cesarianas: conheça cuidados e riscos essenciais

A nova gravidez da influenciadora Bruna Biancardi reacendeu um assunto que gera muitas dúvidas: a possibilidade de ter um parto normal após duas cesarianas. Muita gente ainda acredita que, após algumas cirurgias, o parto vaginal fica totalmente fora de cogitação. Mas a verdade é que existem diversos fatores que influenciam essa decisão, como o histórico obstétrico e o tipo de cesárea realizada.

Se você dirige frequentemente e já passou por situações delicadas ao volante, sabe como uma decisão bem avaliada pode fazer a diferença. O mesmo vale aqui: a escolha do método de parto não deve ser apressada e envolve uma série de análises.

Vamos entender melhor quando é possível optar pelo parto normal e qual é o limite seguro de cesáreas.

1. Duas cesáreas não significam, obrigatoriamente, que o parto normal esteja proibido

Ao contrário do que muitos pensam, ter duas cesarianas anteriores não exclui automaticamente a chance de um parto vaginal. Com o avanço da medicina, os profissionais adotam uma abordagem mais individualizada. A obstetra Dra. Lívia Del Monaco destaca que essa decisão depende de uma análise cuidadosa do histórico de partos da paciente e das condições atuais de saúde.

2. O histórico da gestação anterior faz diferença na decisão

Não se trata apenas do número de cesáreas. É essencial considerar como foram esses partos, se teve complicações e até o tipo de corte no útero. Um ginecologista e obstetra, Dr. Paulo Noronha, explica que é preciso olhar para cada caso com atenção. Uma mulher pode sim ter a opção de parto normal, desde que a equipe médica esteja preparada para lidar com quaisquer imprevistos.

3. O principal risco analisado é a ruptura uterina

Quando se pensa em parto normal após cesáreas, o principal risco que os médicos observam é a ruptura uterina. Embora essa complicação seja rara, é considerado um fator sério. Por isso, qualquer tentativa de parto vaginal deve ser acompanhada de perto por profissionais capacitados, preparados para realizar uma cesárea de urgência se necessário.

4. O pré-natal é decisivo para definir a melhor via de parto

E aí entra a importância do pré-natal. A escolha entre um parto normal e uma cesárea não deve ser uma decisão de última hora. O acompanhamento adequado permite detectar riscos e planejar tudo com calma, garantindo mais segurança para mãe e bebê. Dra. Lívia ressalta que cada situação é única, e o desejo da mulher deve ser respeitado, sempre em harmonia com a segurança.

5. Quanto maior for o número de cesáreas, maiores podem ser os riscos cirúrgicos

Muita gente não sabe, mas não existe um número mágico de cesáreas a partir do qual os riscos aumentam. O que acontece de fato é que, a cada cirurgia, a chance de ter complicações como aderências e sangramentos cresce.

6. Alterações na placenta estão entre as principais preocupações

Um ponto crucial a se considerar são as alterações na placenta, como o chamado espectro da placenta acreta. Nesses casos, a placenta se fixa anormalmente no útero, e esse risco aumenta com cada cesárea. Dr. Paulo nos lembra que cada nova cirurgia é mais complexa que a anterior.

7. O planejamento reprodutivo deve entrar na conversa desde cedo

Para as mulheres que desejam ter mais filhos, discutir a opção de parto logo no início do acompanhamento é fundamental. A escolha do método de parto não impacta apenas a gestação atual, mas também pode afetar futuras gestações, então vale a pena se informar bem e planejar.

Cada caso é um caso, e o mais importante é cuidar da saúde, com as melhores escolhas possíveis para cada momento.