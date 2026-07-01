Palpitações e ansiedade em dias de jogos: saiba quando buscar ajuda

A emoção antes do apito inicial de um jogo de futebol é algo que deixa qualquer torcedor ansioso. Sabe aquele frio na barriga e o coração acelerado? Pois é, muitos de nós já passamos por isso. Em dias de grandes partidas, é normal sentir a adrenalina subir, as mãos suarem e até um aperto no peito. Mas é bom estar atento a como nosso corpo reage a essa tensão intensa.

O cardiologista Dr. Wesley Cássio de Souza, professor de Medicina, explica que essa resposta emocional se dá por causa da liberação de hormônios, como adrenalina e cortisol, que fazem nosso coração bater mais rápido e a pressão arterial subir. “Durante um jogo, o organismo se ajusta a essa expectativa toda. Geralmente, essas reações são passageiras e não costumam ser preocupantes. No entanto, se surgirem sintomas intensos ou persistentes, procurar um médico é uma boa ideia”, comenta o Dr. Wesley.

As palpitações — aquela sensação de que o coração vai sair pela boca — são queixas comuns durante momentos de tensão e podem sinalizar algo que merece atenção. A emoção do jogo é intensa, mas é importante entender quando essa intensidade pode afetar a saúde.

Quando a emoção pode representar um risco?

É bom ficar de olho em alguns sintomas, especialmente se você já tem histórico de problemas cardíacos, pressão alta ou diabetes. O Dr. Wesley chama a atenção para isso: “Não é toda palpitação que indica um problema sério. Mas se você sentir dor no peito, falta de ar que não passa, tonturas intensas ou até suar em excesso, é crucial procurar atendimento médico.”

Outro detalhe importante: se a frequência cardíaca continuar alta mesmo depois que o jogo acabar ou se as palpitações se tornarem frequentes, vale a pena consultar um especialista. E lembre-se, se a situação não melhorar após alguns minutos de descanso, isso merece atenção.

Sintomas comuns relacionados à ansiedade

A ansiedade pode provocar reações que imitam problemas cardíacos, e isso gera mais preocupação. “O corpo não distingue uma ameaça real de uma situação emocional intensa, então libera substâncias que aumentam os batimentos cardíacos e a pressão”, explica o médico.

Os sintomas mais comuns incluem:

– Palpitações;

– Sensação de aperto no peito;

– Respiração rápida;

– Tremores;

– Sudorese;

– Tensão muscular;

– Inquietação;

– Medo intenso ou sensação de que algo ruim vai acontecer.

O que fazer ao sentir os sintomas?

Se você sentir esses sintomas durante um jogo, algumas dicas podem ajudar a acalmar o coração. Pause um pouco o que está fazendo, encontre um lugar calmo e foque na respiração. Respirar devagar pelo nariz e soltar o ar pela boca pode ajudar a acalmar o sistema nervoso e voltar a sentir o controle.

Outras dicas valiosas incluem:

– Evitar cafeína, bebidas energéticas e álcool antes e durante o jogo;

– Beber bastante água;

– Não assistir ao jogo em jejum;

– Dormir bem na noite anterior;

– Fazer pausas se a ansiedade aumentar;

– Seguir o tratamento de problemas cardíacos já diagnosticados.

No final das contas, aproveitar um bom jogo é tudo de bom, mas cuidar da saúde é ainda mais importante!