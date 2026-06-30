Mulheres, saiba por que é importante atualizar suas vacinas

Enquanto as mães estão sempre de olho na saúde dos filhos, muitas acabam esquecendo de cuidar da própria imunização. Enquanto a vacinação das crianças é seguida à risca, a saúde das mães frequentemente fica em segundo plano. E vamos combinar que isso é mais comum do que parece, refletindo uma realidade onde a “carga mental do cuidado” pesa muito.

Um levantamento do IBGE revelou que as mulheres brasileiras dedicam em média 21,3 horas por semana a cuidar da família e das tarefas domésticas. Já os homens, na boa, estão gastando apenas 11,7 horas. Isso mostra que, enquanto a maioria das mulheres se desdobra em cuidar dos outros, elas, muitas vezes, esquecem de si. É uma rotina que parece não ter fim e que, muitas vezes, ignora a própria saúde.

A Dra. Maria Isabel de Moraes-Pinto, infectologista, ressalta que as mulheres costumam ser as administradoras da saúde familiar. Elas que levam os filhos para consultas, que se preocupam com as vacinas e tratamentos. Mas, como fica a saúde delas nesse meio tempo?

A saúde da família também inclui a mãe

Com a chegada do segundo semestre, muitas famílias estão organizando as férias, retomando atividades e planejando o resto do ano. Que tal aproveitar essa época para revisar a carteira de vacinas? Planejar a saúde da mãe junto com a das crianças pode ser um passo bem valioso.

A Dra. Maria Isabel destaca que o autocuidado não é apenas algo de vaidade, mas sim uma forma de prevenção da saúde. Quando a mãe se cuida, ela protege toda a família. E hoje, com a facilidade do atendimento domiciliar, cuidar da saúde ficou ainda mais prático.

Vacinas que costumam ficar fora do calendário das mulheres

Enquanto as vacinas infantis são cuidadas por pediatras e campanhas públicas, a imunização dos adultos depende da iniciativa de cada um. E, vamos ser sinceros, várias mulheres acabam esquecendo vacinas essenciais ao longo da vida. Veja algumas delas:

1. HPV

Você sabia que a vacina contra o HPV não é só para adolescentes? Ela também está recomendada para adultos, homens e mulheres, até 45 anos, conforme avaliação médica. Esse vírus está ligado a diversos tipos de câncer, incluindo o câncer de colo de útero e até de garganta.

2. Tétano e difteria

A vacina dT que protege contra tétano e difteria é outra que costuma ficar em segundo plano. Muitas pessoas não sabem, mas o reforço deve ser feito a cada dez anos na vida adulta. Fica a dica!

3. Herpes-zóster

A vacina contra herpes-zóster é indicada para quem tem 50 anos ou mais. Essa doença pode causar dores intensas que duram meses. Então, não dá pra deixar essa passar, né?

A Dra. Maria Isabel finaliza lembrando que a vacinação preventiva é muito importante. Muitas pessoas adiam a atualização da vacina porque não sentem emergência ou sintoma imediato. Quando as mulheres cuidam da própria saúde, acabam ajudando toda a família a se proteger também.