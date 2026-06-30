Gengibre no inverno: descubra 4 benefícios para a saúde

Com a chegada do inverno e das festas juninas, o gengibre aparece como o grande astro em bebidas como quentão e chás quentes. Ele não é só um ingrediente saboroso; essa raiz é repleta de benefícios que nos ajudam a enfrentar os dias gelados com mais conforto.

De acordo com Tatiana Cristina Teixeira Eto, uma expert em nutrição, o gengibre contém compostos que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Isso significa que, além de dar um sabor especial às nossas bebidas de inverno, ele também pode ajudar na digestão e dar aquele calorzinho no corpo, tão bem-vindo quando as temperaturas caem.

E não para por aí! O gengibre é um super aliado em várias situações do dia a dia, especialmente durante as festas juninas, quando as mesas ficam repletas de comidas gostosas. Vamos entender melhor como essa raiz pode fazer a diferença na nossa saúde?

1. Ajuda na digestão

Se você já se sentiu mal após aquela refeição pesada, o gengibre pode ser seu salvador. Ele ajuda a aliviar sensações como náuseas e o famoso “estômago pesado” que muitos enfrentam após os pratos tradicionais das festas. Então, se você sabe que vai exagerar nas delícias, talvez um chazinho com gengibre depois ajude bastante!

2. Tem ação anti-inflamatória e antioxidante

Dois compostos poderosos do gengibre, o gingerol e o shogaol, são como o super-herói da raiz. Eles combatem os radicais livres, que são como vilões que podem prejudicar nosso organismo, e ainda podem ajudar a reduzir processos inflamatórios. E quem não gostaria de um corpo mais saudável, não é mesmo?

3. Contribui para a sensação de aquecimento

Nada como uma bebida quentinha para aquecer o corpo nos dias frios. Chás e quentões com gengibre proporcionam uma sensação de conforto térmico, ideal para aqueles encontros ao redor da fogueira nas festas juninas. O sabor é apenas um bônus!

4. Pode apoiar a imunidade

O gengibre é um ótimo complemento na alimentação, ajudando a manter o corpo em equilíbrio. Claro, não substitui uma alimentação saudável, mas é uma boa adição, especialmente quando o inverno traz aquele risco a mais de pegar um resfriado.

Embora os benefícios sejam muitos, é bom lembrar que tudo deve ser consumido com moderação, especialmente em preparações bem doces ou alcoólicas, como o quentão. Para aproveitar os efeitos positivos do gengibre, vale a pena usá-lo em chás ou receitas com menos açúcar e álcool.

Atenção também para quem deve evitar o gengibre, como gestantes, pessoas com gastrite ou refluxo, e quem toma medicamentos anticoagulantes. Sempre é melhor estar informado!

Festa junina também pode ter escolhas equilibradas

Aproveitar as tradições juninas é possível sem abrir mão da saúde. Além do gengibre, temos opções como pinhão, amendoim e mandioca, que podem ser consumidos com moderação. O segredo é equilibrar as porções e fazer escolhas conscientes ao longo do dia.

Assim, você pode curtir essas delícias sem culpa e com muito mais saúde!