Inverno: 5 chás que aquecem e aliviam a gripe

A chegada do inverno costuma trazer aquele friozinho que todo mundo ama, mas também é época de gripes e resfriados, né? Com as temperaturas lá embaixo, é comum a gente ver mais pessoas com aquele nariz escorrendo e tossindo. Para ajudar a aliviar esses sintomas, além de se manter hidratado e descansar bem, alguns chás podem ser ótimos aliados.

A nutricionista Mayara Drigo, das Clínicas Sainte Marie, explica que, embora os chás não sejam um remédio que combate os vírus das gripes, eles ajudam a amenizar o desconforto. Vamos conferir cinco opções que podem dar uma força nesse período!

1. Chá de gengibre

O chá de gengibre é o verdadeiro “coringa” quando se fala em gripes. Cheio de compostos que combatem a inflamação e são antioxidantes, ele ajuda a aliviar a irritação na garganta e traz conforto para as vias respiratórias. E ainda lembra de se aquecer durante os dias frios, né? Um golinho dessa infusão quente pode fazer maravilhas!

2. Chá de guaco

Se você já ouviu falar do guaco, sabe que ele é um verdadeiro favorito em problemas respiratórios. É conhecido por sua ação expectorante, que ajuda a soltar o muco e a aliviar aquela tosse incômoda. Assim, fica mais fácil respirar e se sentir melhor.

3. Chá de hortelã

A hortelã é uma erva bastante popular para chás, especialmente quando a gente enfrenta gripes e resfriados. O cheirinho fresco dela faz a diferença, né? Esse chá ajuda a desentupir o nariz e pode até aliviar a dor de garganta. Tem algo melhor do que isso?

4. Chá de eucalipto

O eucalipto é uma planta super associada a cuidados respiratórios. Se você está com o nariz entupido ou com tosse, essa é uma boa pedida. Um chazinho quente de eucalipto pode ajudar a dar aquela aliviada na congestão e deixar sua respiração mais tranquila.

5. Chá de camomila

Por fim, temos o chá de camomila, que é um clássico das infusões conhecidas por suas propriedades relaxantes. Durante uma gripe, sente-se o efeito calmante, que ajuda a melhorar o conforto geral e também é ótimo para pegar no sono, fundamental para se recuperar.

Chás favorecem o sistema imunológico

A Mayara ressalta que, apesar dos chás não serem a cura mágica, algumas opções, como o chá verde e aqueles com frutas cítricas, contêm antioxidantes que podem dar uma ajudinha ao sistema imunológico. Mas o segredo para não ficar doente está em manter hábitos saudáveis, como comer bem e se exercitar.

Cuidados para obter os benefícios dos chás

Embora esses chás sejam super amigos na luta contra os sintomas, lembre-se de que um só não faz milagre. A ideia é consumir regularmente e não esperar que uma única xícara resolva tudo. O ideal é um consumo constante por alguns dias, sempre complementando o tratamento que seu médico recomendar.

Preste atenção no modo como você prepara os chás. Para manter os compostos especiais das ervas, a dica é aquecer a água até ferver, desligar o fogo e só então colocar as folhas, deixando tampado por 5 a 10 minutos. Assim, você garante que as propriedades terapêuticas sejam preservadas. Já os ingredientes mais duros, como raízes e cascas, precisam de uma fervura maior para soltar todos os benefícios.

Atenção às contraindicações

Só para lembrar: mesmo sendo naturais, os chás também têm suas contraindicações. Algumas ervas podem interagir com medicamentos ou não serem indicadas para gestantes ou pessoas com doenças específicas. Por isso, sempre é bom consultar um profissional antes de fazer desses chás parte diária da sua rotina, especialmente se você estiver grávida ou tiver alguma condição de saúde.

Se liga nessas dicas para quentear o corpo e aliviar os sintomas – tudo com aquele gostinho caseiro!