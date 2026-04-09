Gravidez e pele: descubra mudanças e cuidados essenciais

Ao longo da gravidez, o corpo da mulher passa por uma série de mudanças, que são como uma verdadeira dança hormonal. E a pele, ah, essa realmente revela tudo! As transformações aparecem de forma sutil ou bem visível, e é interessante observar como nosso organismo se adapta a essa fase tão especial.

Segundo a dermatologista Dra. Glauce Eiko, dessas mudanças, manchas, vasinhos que se tornam mais evidentes, oleosidade e até estrias são respostas naturais. Tudo isso se deve à ação dos hormônios progesterona e estrogênio, que ficam em alta durante a gestação.

Já o ginecologista Dr. Nélio Veiga Junior explica que essas alterações são comuns e esperadas. O corpo da mulher, em cada этапе da gestação, reage intensamente, refletindo a maior atividade das glândulas da pele e o aumento da produção hormonal, que varia conforme cada trimestre.

Primeiro trimestre: hiperpigmentação da pele

No primeiro trimestre, a hiperpigmentação se destaca. O Dr. Nélio destaca que isso inclui o aumento da pigmentação em áreas como vulva, perínio, aréolas, axilas e na famosa linha alba, agora chamada de linha nigrans. Se você notou que suas cicatrizes, sardas ou pintas ficaram mais escuras, isso é normal. A pressão hormonal altera a produção de melanócitos, resultando em um tom de pele irregular.

E aqueles melasmas, manchinhas acastanhadas que surgem principalmente no rosto? Elas são causadas pelo hormônio melanotrófico, que intensifica a pigmentação. Aqui, vale lembrar: se você evitar o sol e usar protetor solar, elas têm tendência a desaparecer após o parto. É como uma direção que pode ter seus atalhos, mas que exige cuidado!

A Dra. Glauce também menciona que o aumento de pelos e cabelos é comum nesse período, já que os hormônios estão a mil.

Segundo trimestre: surgimento de aranhas vasculares

Entrando no segundo trimestre, a coisa pode ficar ainda mais visível. Os altos níveis de estrogênio podem fazer com que aquelas aranhas vasculares, ou telangiectasias, apareçam. São microvasos avermelhados que se formam em regiões como rosto, pescoço e colo. Embora sejam preocupantes à primeira vista, o Dr. Nélio assegura que, na maioria das vezes, elas são benignas e tendem a desaparecer após o parto.

A Dra. Glauce também ressalta a importância de avaliar a quantidade dessas alterações. Um acompanhamento dermatológico pode ajudar a entender o que é normal e o que merece mais atenção.

Terceiro trimestre: formação de estrias

No terceiro trimestre, o desafio da elasticidade da pele se intensifica. O Dr. Nélio explica que, com o crescimento da barriga, cerca de 50% das gestantes vão notar aparecimento de estrias, que podem iniciar com uma tonalidade avermelhada e, com o tempo, ficam branquíssimas. Isso acontece pela ruptura das fibras de colágeno e elastina devido a fatores hormonais, e cada corpo reage de uma forma.

O segredo, segundo a Dra. Glauce, é manter a pele bem hidratada. Isso não garante que estrias não apareçam, mas ajuda a preservar a elasticidade. Uma dica prática é apostar em cremes e óleos na rotina, principalmente nas áreas mais afetadas.

Importância do acompanhamento médico

Por último, vale lembrar que, embora a maioria dessas mudanças sejam naturais, um acompanhamento médico é fundamental. A pele é como um cartão de visitas do que acontece dentro do corpo. Se ela apresenta mudanças na cor, textura e comportamento, é importante buscar orientação profissional. Assim, essas transformações podem ser acompanhadas de perto e, se necessário, tratadas do jeito certo.

A gravidez é uma fase linda e repleta de novidades, e cuidar bem de si mesma é essencial para dar as boas-vindas ao novo membro da família!