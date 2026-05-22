Tireoide: conheça os sintomas de disfunções comuns

A tireoide é como o coração do nosso metabolismo. Ela regula tudo: desde a energia que geramos até a temperatura do corpo e até a saúde dos nossos ossos. Quando essa glândula não funciona bem, surgem sintomas que podem confundir a gente com o estresse da rotina, como cansaço constante, queda de cabelo e mudanças de humor.

Doenças como hipotireoidismo e hipertireoidismo estão entre as mais comuns que encontramos nas consultas. Essas condições podem afetar a saúde do coração, dos ossos e até a qualidade de vida em geral. E o pior: muitos sinais surgem de forma silenciosa, fazendo com que as pessoas demorem a procurar um especialista, pensando que é só cansaço do dia a dia.

Sinais de problemas na tireoide surgem de forma silenciosa

Se você já se sentiu exausto sem motivo aparente, sabe como é. Fadiga, dificuldade para emagrecer, mudanças de humor e intolerância ao calor podem estar relacionados a problemas na tireoide. O endocrinologista Adriano Cury explica que esses sinais são muitas vezes sutis. As pessoas costumam considerar que é apenas estresse, o que acaba atrasando um diagnóstico preciso.

Diferenças entre hipotireoidismo e hipertireoidismo

No caso do hipotireoidismo, a tireoide não produz hormônios suficientes. Isso faz com que o metabolismo seja devagar, resultando em cansaço e aumento de peso. Essa condição está frequentemente ligada à tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune.

Agora, o hipertireoidismo é o oposto. Aqui, a produção de hormônios é excessiva, fazendo com que o corpo fique acelerado. Ansiedade, palpitações e irritabilidade podem surgir, além da perda de peso inexplicável. Mulherada, atenção especial aqui: essa condição pode aumentar o risco de arritmias e problemas ósseos, principalmente após a menopausa.

Nódulos na tireoide são comuns

Os nódulos na tireoide também são uma preocupação. Eles aparecem com frequência e, na maioria das vezes, são benignos. Porém, é necessário investigar mais a fundo em alguns casos. Estatísticas mostram que o câncer de tireoide está crescendo, com muitos diagnósticos sendo registrados em tumores pequenos que não apresentam sintomas.

O endocrinologista ressalta que a avaliação dos nódulos deve incluir um histórico clínico detalhado, exames físicos e ultrassonografia. Em alguns casos, pode ser necessário fazer uma punção para avaliar melhor a situação.

Diagnóstico de problemas na tireoide

Se você começa a sentir exemplos como os que falamos, o primeiro passo é procurar um médico. Os exames laboratoriais de TSH e T4 livre são básicos, mas dependendo dos sintomas, outros testes podem ser solicitados. A ultrassonografia é indicada se houver nódulos ou alterações na glândula.

Algumas dicas pra você cuidar bem da sua tireoide:

Fique atento aos sinais do corpo : Mudanças no peso, energia e humor merecem atenção.

: Mudanças no peso, energia e humor merecem atenção. Faça check-ups regulares : Se você tem histórico familiar ou alguma doença autoimune, é legal ter acompanhamento médico frequente.

: Se você tem histórico familiar ou alguma doença autoimune, é legal ter acompanhamento médico frequente. Evite a automedicação : Usar hormônios sem orientação pode acabar prejudicando ainda mais a tireoide.

: Usar hormônios sem orientação pode acabar prejudicando ainda mais a tireoide. Mantenha hábitos saudáveis : Uma alimentação equilibrada e métodos para controlar o estresse ajudam bastante.

: Uma alimentação equilibrada e métodos para controlar o estresse ajudam bastante. Procure avaliação especializada: Qualquer nódulo ou sintoma persistente deve ser investigado.

Recentemente, tecnologias de inteligência artificial têm ajudado na avaliação de nódulos tireoidianos, mas o toque humano na análise clínica ainda é insubstituível para um diagnóstico e tratamento adequados.