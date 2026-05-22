sinais que indicam levar a criança ao pronto-socorro

Febre, tosse, vômitos, dores e manchas na pele são situações que geram um frio na barriga em muitos pais. E a verdade é que, embora a maioria dessas condições possa ser leve e autolimitada, alguns sinais pedem um olhar mais atento e até uma visita ao médico.

O pediatra Daniel Cruz de Abreu, do pronto-socorro pediátrico do Hospital Vila Nova Star, alerta que alguns sintomas são verdadeiras “bandeiras vermelhas”. Isso significa que, se eles aparecem de forma intensa ou persistem, é melhor buscar atendimento médico. Vamos dar uma olhada nos principais sinais que não devem ser ignorados, especialmente nessa temporada de outono e inverno, quando mais casos respiratórios aparecem por aí.

1. Febre Persistente, Principalmente em Bebês Pequenos

A febre é como um alerta natural do corpo, mas em bebês é um caso à parte. “Qualquer febre em crianças com menos de um mês já é um sinal de urgência”, explica o pediatra.

E não é só isso! Se a febre persistir por mais de 72 horas, especialmente quando vem acompanhada de irritabilidade ou prostração, aí é hora de acionar o médico. E não se esqueça: convulsões febris também exigem uma visita ao pronto-socorro.

2. Falta de Ar ou Dificuldade para Respirar

Todo mundo já teve uma gripe, e o que vem junto? Tosse e coriza! Normal, certo? Mas quando isso vem com respiração ofegante ou dificuldade para comer e até para falar, é melhor ficar alerta.

“Se a criança faz esforço para respirar ou se sente desconforto ao mamar, é hora de procurar ajuda médica”, recomenda o Dr. Daniel. A saúde respiratória das crianças precisa ser tratada com cuidado.

3. Dor Abdominal Intensa

Ah, a dor de barriga! Em geral, nem toda dor abdominal é motivo para pânico. Mas dores fortes e persistentes, ainda mais se estão acompanhadas de febre ou vômitos, precisam ser investigadas. Especial atenção se a dor estiver na parte inferior direita do abdômen; pode ser indicação de apendicite.

4. Vômitos Frequentes e Sinais de Desidratação

Vômitos podem desidratar rapidinho, principalmente em crianças pequenas. Fique de olho em sinais como boca seca, ausência de lágrimas e, para os bebês, a moleira afundada.

A quantidade de urina também é um bom indicativo; fraldas que ficam secas por muito tempo são um motivo para buscar orientação médica. E, claro, qualquer vômito que venha com coloração esverdeada ou presença de sangue deve ser avaliado imediatamente.

5. Manchas pelo Corpo

Se você notar pontos roxos na pele, chamados de petéquias, junto com febre, não espere para ver o que acontece. Esses sinais podem estar relacionados a infecções graves. Além disso, se aparecerem placas avermelhadas que coçam ou incham, isso pode indicar uma reação alérgica.

6. Dor de Cabeça Acompanhada de Alterações Neurológicas

Uma dor de cabeça persistente não é brincadeira. Especialmente se vem acompanhada de vômitos, sonolência excessiva ou confusão mental. E atenção: aquele vômito em jato, que sai de forma forte e súbita, também é um sinal para buscar cuidados imediatos.

Traumas na cabeça também precisam de observação. Crianças pequenas que caem de alturas acima de 90 cm devem ser monitoradas. Em maiores de dois anos, quedas de 1,5 metro ou mais acarretam riscos. Se houver sinais de dor intensa ou alterações no comportamento, procure um médico.

Atenção à Evolução dos Sintomas

“Observar a evolução dos sintomas é crucial”, alerta Daniel. Às vezes, sinais que parecem inocentes podem mudar rapidamente e indicar que algo mais sério está acontecendo.

E se você ficar em dúvida, não hesite em consultar um médico. Agir rápido pode fazer toda a diferença na recuperação.

A saúde dos pequenos merece atenção em todos os detalhes, e estar atento aos sinais pode ajudar a garantir que tudo fique bem.