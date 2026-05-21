Ovo na dieta dos idosos: descubra os benefícios para a saúde

O cuidado com a saúde é um dos segredos para curtir a vida com mais disposição e autonomia, especialmente quando falamos em envelhecer bem. Uma alimentação equilibrada é fundamental nesse processo. Isso porque uma dieta adequada fortalece o corpo, ajuda a prevenir doenças e garante uma qualidade de vida melhor nessa fase da vida.

Aqui no Brasil, a realidade da população idosa está mudando rapidamente. De acordo com o IBGE, o número de pessoas com 60 anos ou mais subiu de 22 milhões em 2012 para incríveis 34,1 milhões em 2024. Um crescimento de 53,3%! Isso mostra que lidamos com um número cada vez maior de pessoas na terceira idade.

À medida que envelhecemos, nosso metabolismo e a absorção de nutrientes mudam. Por isso, ter uma dieta bem balanceada e rica em nutrientes é ainda mais importante. E é aqui que o ovo entra como um super aliado na alimentação dos mais velhos.

Nutrientes do ovo importantes para os idosos

O ovo é uma fonte rica em proteínas, vitaminas e minerais, ideais para manter a saúde na terceira idade. A nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, afirma: “O ovo é uma opção nutritiva e acessível, recheado de vitaminas A, D e E, além de cálcio e magnésio, que muitas vezes faltam na dieta dos idosos. E o melhor: é super fácil de preparar!”

Um estudo nacional de alimentação revelou que muitos idosos têm uma ingestão abaixo do necessário de nutrientes essenciais. Isso pode levar a inflamações e doenças crônicas. “Quando você combina o ovo com uma dieta equilibrada, ele ajuda a suprir essas deficiências nutricionais, garantindo que o corpo funcione da melhor maneira”, completa a especialista.

A proteína do ovo ajuda a combater a perda de massa muscular nos idosos.

Benefícios do ovo para os idosos

Um problema comum que muitos enfrentam na terceira idade é a perda de massa muscular, também conhecida como sarcopenia. A boa notícia é que a proteína encontrada no ovo é uma grande ajudante para combater essa condição, principalmente se a pessoa mantém uma rotina de exercícios.

Outro benefício que não dá pra deixar de lado é a presença de luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem a visão de danos que a luz pode causar. Esses compostos estão na gema e são ainda mais eficazes quando consumidos junto com a gordura natural do ovo.

Lúcia Endriukaite explica: “Pesquisas mostram que o consumo regular de ovos pode aumentar os níveis de carotenoides no sangue sem prejudicar o colesterol.” Muitas vezes, o ovo é acusado de ser um vilão, mas a verdade é que, quando consumido de forma equilibrada, não traz riscos à saúde. Ela ainda acrescenta que idosos que comem um ovo por dia notam uma melhora nos níveis de luteína e zeaxantina, sem afetar negativamente os níveis de colesterol.

E olha, se você faz parte da turma que adora inovar na cozinha, saiba que os ovos são muito versáteis! Desde um simples omelete até um prato mais elaborado, sempre dá pra encontrar um jeito gostoso de incluí-los nas refeições do dia a dia.