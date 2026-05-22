Saúde

Cérebro e estresse: descubra como a pressão afeta suas decisões

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Cérebro e estresse: veja por que tomamos decisões piores sob pressão
Cérebro e estresse: veja por que tomamos decisões piores sob pressão

Quem nunca se sentiu pressionado e tomou uma decisão meio duvidosa depois? A verdade é que, quando estamos sob estresse, o nosso cérebro começa a traçar um caminho diferente, deixando de lado a análises mais racionais. E isso pode ser um problema, especialmente em momentos importantes da vida.

Pense nas pressões do dia a dia: trabalho em excesso, brigas em casa ou aquele pepino financeiro. Tudo isso ativa nosso instinto de sobrevivência. No calor do momento, o cérebro prioriza respostas rápidas, esquecendo de pensar a longo prazo. E quem já pegou um trânsito complicado sabe que manter a calma faz toda a diferença na hora de decidir como reagir.

Quando estamos estressados, as áreas do nosso cérebro que cuidam da análise e do planejamento vão para o fundo, dando lugar a uma reação mais automática e emocional. Alessandra Belfort, juíza federal e pesquisadora da regulação emocional, explica que isso é normal, mas pode levar a decisões impulsivas que não vão nos ajudar.

### O cérebro entra em “modo de sobrevivência”

Numa situação de estresse intenso, o corpo solta hormônios como o cortisol e a adrenalina. Esses hormômines preparam você para reagir rapidamente, mas também prejudicam a capacidade de fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo. É como se tudo se tornasse um pouco mais turvo.

“O olhar se concentra muito no problema imediato, e você acaba limitando as opções de solução,” diz Alessandra. Esse “foco estreito” é o que a ciência chama de “visão em túnel cognitiva”. Por isso, quando estamos sobrecarregados, acabamos fazendo escolhas nossas que, à primeira vista, parecem sábias, mas só trazem dor de cabeça depois.

#### Emoções influenciam mais do que imaginamos

Quando as emoções estão à flor da pele, nossa percepção do mundo muda. Quando estamos com ansiedade, medo ou raiva, o cérebro naturalmente toma atalhos mentais para decidir mais rápido. Alessandra esclarece: “Nem sempre escolhemos o que é melhor a longo prazo. Muitas vezes, vamos atrás do alívio imediato, que pode parecer uma solução no momento.”

E não pense que já ter experiência ou conhecimento técnico te livra disso. O estresse é democrático e atinge a todos, independentemente do quão preparado você esteja.

### É possível tomar decisões melhores?

Apesar dos instintos automáticos do cérebro sob estresse, existem algumas estratégias que podem ajudar a amenizar o impacto das emoções. Um bom começo é dar uma pausa antes de decidir algo, especialmente quando está exausto. Ter um tempinho para respirar ajuda a reorganizar o pensamento e, com isso, as chances de tomar uma decisão mais ponderada aumentam.

“Muitas decisões ruins acontecem porque a pessoa não para para pensar. Quando existe espaço para refletir, a qualidade da escolha muda completamente,” conclui Alessandra.

No dia a dia, vale lembrar que se dar um tempinho, seja ao volante, no trabalho ou nas relações pessoais, pode abrir caminhos para escolhas mais inteligentes e equilibradas.

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