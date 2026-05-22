Por que algumas pessoas têm mais resultados em exercícios? Descubra.

Parece que você está treinando firme, mantendo a rotina e se dedicando, mas os resultados demoram a chegar. Enquanto isso, tem gente que parece ganhar massa muscular ou emagrecer com muito mais facilidade. Não se preocupe, isso não significa que você esteja fazendo algo errado! A verdade é que a ciência já mostrou que cada corpo responde de um jeito aos treinos, e a genética tem um papel fundamental nesse jogo.

Um estudo chamado “Heritability of physical fitness and exercise behavior”, publicado no Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, revela que essa variabilidade é bem maior do que muitos pensam. A diferença no desempenho está muitas vezes no DNA, e isso muda tudo!

O médico do esporte Luiz Augusto Riani Costa explica que cada organismo é único. A forma como reagimos aos exercícios está ligada à nossa composição muscular, hormônios e metabolismo. Isso significa que um exercício pode funcionar super bem para você, enquanto para outra pessoa não traz os mesmos resultados. E tudo bem! Essas diferenças são completamente naturais e esperadas.

Papel da medicina esportiva no alto rendimento

No mundo dos atletas de alto rendimento, esse conhecimento é ainda mais valorizado. Um artigo da revista Frontiers in Physiology indica que até 66% da variação no desempenho atlético pode ser atribuída a fatores genéticos. O restante, claro, entra no estilo de vida, treino e até mesmo o ambiente onde a pessoa treina.

É por isso que o acompanhamento médico e fisiológico tem se tornado essencial. Raffael Francisco Pires Fraga, cardiologista do exercício da Dasa, destaca que ter suporte médico não só melhora a performance, mas também garante a saúde e a longevidade do atleta. Quem já viu um atleta de elite sabe que o cuidado vai muito além do que apenas malhar e competir.

Hormônios também influenciam os resultados

Passando para outro ponto importante: os hormônios. Eles têm um impacto direto nos nossos resultados. Hormonas como testosterona, cortisol e mesmo os da tireoide podem influenciar desde o ganho de massa muscular até como você queima gordura e se recupera após os treinos.

Se rolar algum desequilíbrio hormonal, seus resultados podem ficar lentos, mesmo que você esteja comendo certo e se exercitando regularmente. Quem já pegou trânsito para chegar ao treino sabe como uma pequena mudança pode atrasar todo o processo!

Testes genéticos podem ajudar a personalizar os treinos

Nos últimos anos, os testes genéticos voltados para o esporte estão crescendo. A ideia é identificar predisposições que podem afetar o desempenho físico e o risco de lesões. Isso permite que o treinamento seja mais personalizado e eficaz.

Gustavo Guida, médico geneticista da Dasa Genômica, explica que o treino ideal não é um padrão único. Com a genética, conseguimos entender melhor como cada corpo funciona, oferecendo cuidados mais precisos. Por exemplo, esses testes podem mostrar se você tende a se sair melhor em exercícios de força ou resistência. Isso é uma mão na roda!

O segredo está na individualidade

Os especialistas concordam: a genética não estabelece limites, mas diferentes pontos de partida. Todos podem evoluir com a prática constante de exercícios. A chave está em encontrar o tempo e a estratégia que funcionam para você. Por isso, um acompanhamento médico adequado e um planejamento individualizado são fundamentais para resultados melhores e mais saudáveis.

Dá para ver que a jornada fitness é cheia de nuances. Cada corpo conta uma história única, e a sua é tão válida quanto a de qualquer outro!