Pressão arterial: saiba quando é sinal de hipertensão

A hipertensão arterial, ou pressão alta, é um assunto que merece nossa atenção. Essa condição é silenciosa e, na maioria das vezes, não apresenta sinais visíveis. No entanto, se os níveis de pressão arterial forem desregulados, as consequências para o coração e os vasos podem ser sérias. Por isso, ficar de olho nos índices é crucial. Isso ajuda não só a identificar mudanças, mas também a adotar cuidados essenciais para manter a saúde em dia.

De acordo com a cardiologista Obdulia Linares, do dr.consulta, saber quando a pressão está dentro dos padrões saudáveis é essencial. Vamos entender isso melhor?

Valores da pressão arterial

Recentemente, as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (DBHA) de 2025 revisaram as classificações. Antes, falávamos de normotensão, pré-hipertensão e hipertensão. Agora, a coisa está mais organizada: temos pressão arterial normal, pré-hipertensão e hipertensão, que foi dividida em estágios.

1. Pressão arterial normal

Valores abaixo de 120/80 mmHg são considerados normais. Isso na prática significa que você está no caminho certo para uma saúde cardiovascular robusta. Mas, atenção: pressão baixa demais também não é bom, então é importante encontrar esse equilíbrio.

2. Pré-hipertensão

Entramos na faixa entre 120/80 mmHg e 139/89 mmHg. Aqui, é hora de redobrar a atenção, pois estamos vendo um sinal de alerta. Essa é uma fase em que mudanças no estilo de vida são fundamentais. Uma alimentação equilibrada, exercícios regulares, redução do sal e controlar o estresse são passos importantes. Se os valores persistirem acima de 130/80 mmHg, um médico pode recomendar um tratamento mais específico.

3. Hipertensão arterial

Se a pressão estiver igual ou acima de 140/90 mmHg, estamos falando de hipertensão. Essa condição é classificada em três estágios:

Estágio 1: de 140/90 a 159/99 mmHg

de 140/90 a 159/99 mmHg Estágio 2: de 160/100 a 179/109 mmHg

de 160/100 a 179/109 mmHg Estágio 3: igual ou acima de 180/110 mmHg

Quando não tratada, a hipertensão pode trazer complicações sérias para o coração, rins e cérebro. O tratamento geralmente envolve mudanças na rotina e, se necessário, medicamentos.

Como é feito o monitoramento da pressão arterial?

Você pode medir sua pressão em consultórios médicos, durante triagens ou até em casa, usando aparelhos eletrônicos adequados. Para um diagnóstico mais preciso, existem exames como a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) ou a Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), que analisam a pressão ao longo de 24 horas.

Lembre-se: só um médico pode confirmar um diagnóstico de hipertensão e indicar o melhor tratamento para você. Por isso, não economize na consulta e mantenha seus índices sob controle. Afinal, cuidar da saúde é como manter o carro em bom estado. Um acompanhamento regular faz toda a diferença!