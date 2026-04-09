Descubra 5 benefícios da mexerica para a sua saúde

Quando falamos de alimentação saudável, não dá para deixar de lado as frutas, né? A mexerica, conhecida também como tangerina ou bergamota, é um verdadeiro tesouro. Super popular aqui no Brasil, além de ser uma delícia, é prática de descascar e ainda traz uma série de benefícios para a saúde que valem a pena conhecer. Vamos lá?

A primeira coisa que podemos destacar sobre a mexerica é seu papel no fortalecimento do sistema imunológico. Graças à alta concentração de vitamina C e outros antioxidantes, ela age como um verdadeiro escudo contra vírus e bactérias. É aquela companhia perfeita nos dias de gripe. Para deixar tudo ainda mais claro, a Organização Mundial da Saúde recomenda 90 mg de vitamina C por dia para homens e 75 mg para mulheres. E aqui vai uma boa notícia: 100 gramas dessa fruta maravilhosa oferece 21,8 mg desse nutriente.

Além de ajudar a nos proteger de doenças, a mexerica também arrasa quando o assunto é digestão. Ela é rica em fibras e fitoquímicos, que facilitam o trânsito intestinal e mantém a microbiota em equilíbrio. Se você já enfrentou uma digestão pesada, sabe como uma fruta dessas pode fazer a diferença, né? A OMS sugere que consumamos pelo menos 25 gramas de fibras por dia e 100 gramas dessa fruta trazem cerca de 3,07 gramas. As pectinas, um tipo de fibra solúvel encontrada na mexerica, ajudam a regular o intestino e ainda podem reduzir o colesterol.

Outro ponto positivo é que a mexerica pode ajudar a controlar a glicemia. Graças às fibras solúveis e aos antioxidantes, ela desacelera a absorção de açúcar no sangue. Isso significa que ela auxilia na prevenção de picos de glicose, um benefício e tanto para quem precisa ficar de olho na diabetes, que afeta mais de 20 milhões de brasileiros.

E o coração? A mexerica também faz sua parte por aí. A combinação de fibras, potássio e antioxidantes contribui para a saúde cardiovascular. A fibra solúvel, por exemplo, ajuda a baixar os níveis de colesterol LDL. Com tantos riscos envolvendo doenças cardíacas no Brasil, não dá para vacilar — cuidar da saúde do coração é fundamental.

Por fim, quem não quer uma pele bonita e saudável? A mexerica leva vantagem nessa área também, já que a vitamina C que ela contém é essencial para a produção de colágeno, ajudando assim a manter a pele firme e com aparência jovial. A combinação de antioxidantes combate os radicais livres, que são os vilões do envelhecimento.

Então, da próxima vez que você sentir vontade de um lanche rápido e saudável, lembre-se da mexerica! Além de saborosa, ela pode trazer muitos benefícios para a sua saúde.