‘Quem ama cuida’ traz enchente realista no primeiro capítulo

Na próxima estreia da novela “Quem Ama Cuida”, os telespectadores poderão assistir a uma sequência impactante logo no primeiro capítulo. A produção criou uma enchente com efeitos especiais, utilizando grandes volumes de água para dar início à trama de maneira dramática e envolvente.

A gravação, realizada nos Estúdios Globo, foi destaque no programa “Mais Você” nesta quinta-feira, mostrando a estrutura elaborada para simular uma enchente realista. Essa cena será central para a história e mudará a vida dos personagens desde o início.

A protagonista, Adriana, interpretada por Leticia Colin, passa por uma reviravolta complicada. Após ser demitida da clínica onde trabalhava como fisioterapeuta, ela enfrenta a tragédia ao ver sua casa ser destruída pela enchente, enquanto seu marido Carlos, vivido por Jesuíta Barbosa, é arrastado pelas águas. Abalada, Adriana encontra abrigo e, nesse local, conhece Pedro, um advogado idealista interpretado por Chay Suede, que se impressiona com sua força em meio ao desespero.

A trama evolui quando Adriana começa a trabalhar para Arthur Brandão, um empresário de joias vivido por Antonio Fagundes, que enfrenta conflitos familiares. A relação entre eles começa tensa, mas gradualmente se transforma em uma conexão de confiança. Arthur encontra em Adriana uma companheira leal, enquanto ela descobre o lado vulnerável dele, marcado por perdas.

A narrativa se complica quando Arthur propõe a Adriana um casamento como uma forma de proteger sua fortuna, em vez de deixá-la para seus familiares problemáticos. Apesar da resistência de seu avô Otoniel, interpretado por Tony Ramos, Adriana aceita o pedido, sem imaginar os conflitos que isso trará.

O triângulo amoroso se intensifica com a presença de Pedro, que é afilhado de Arthur e filho do advogado Ademir, vivido por Dan Stulbach. O ciúme e a dor de Pedro aumentam ao perceber que a mulher por quem ainda nutre sentimentos vai se casar com seu padrinho. A tensão culmina na noite do casamento, quando Arthur é assassinado, e Adriana se torna a principal suspeita, já que foi a última a vê-lo vivo.

A novela é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com a colaboração de Wendell Bendelack, Martha Mendonça, Julia Laks e Bruno Segadilha. A direção artística está a cargo de Amora Mautner, com apoio dos diretores Caetano Caruso, Alexandre Macedo, Nathalia Ribas, Augusto Lana, Fábio Rodrigo e Rodrigo Oliveira. “Quem Ama Cuida” estreia no dia 18 de maio.