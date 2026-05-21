Coração na Copa do Mundo: entenda o impacto das emoções na saúde

Um dos maiores eventos do mundo esportivo está prestes a começar: a Copa do Mundo! É aquele momento em que a família se junta, os amigos se reúnem e a sala vira um verdadeiro estádio, com todo mundo na expectativa a cada jogada. Mas atenção: essa empolgação toda pode ter um impacto mais sério na saúde do que a gente imagina.

Em meio a toda a adrenalina, pessoas que já têm problemas cardíacos devem redobrar a atenção. Infartos, AVCs, hipertensão e arritmias são algumas das condições que podem ser potencializadas em situações de estresse intenso, e não podemos esquecer que, anualmente, cerca de 400 mil brasileiros perdem a vida por complicações relacionadas ao coração, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

O cardiologista Eduardo Lima, do Hospital Nove de Julho, explica que, quando estamos nervosos ou empolgados, nosso corpo libera hormônios que aceleram o coração e aumentam a pressão arterial. Isso é natural, mas pode ser uma bomba-relógio para quem já tem predisposição a problemas cardíacos. Então, se você sabe que tem esses riscos, fique esperto!

Além da emoção do jogo, tem os hábitos que podem estragar a festa. Sabe aquelas cervejas e petiscos pesados que sempre aparecem durante os jogos? Então, em excesso, eles podem aumentar ainda mais a pressão arterial e trazer complicações para quem já tem condições de saúde. Não é raro ouvir que, durante as competições, as pessoas relaxam nas rotinas saudáveis e até esquecem de tomar a medicação. Isso pode ser um convite para crises hipertensivas e descompensações.

Hábitos durante os jogos e impactos na saúde cardiovascular

Durante os jogos, é fácil deixar de lado os hábitos saudáveis. Comida pesada, álcool em excesso e noites mal dormidas são comuns. Tudo isso pode gerar retenção de líquidos e aquele cenário perfeito para aumentar a pressão arterial. O Eduardo Lima reforça: “Pacientes hipertensos ou com histórico de problemas cardíacos precisam ter cuidado redobrado”.

Sinais de alerta para arritmias cardíacas

É bom ficar alerta para alguns sinais que podem aparecer, especialmente quando a emoção está à flor da pele. Fique de olho se sentir:

– Palpitações

– Coração acelerado ou irregular

– Tontura

– Falta de ar

– Suor intenso

– Dor no peito

– Sensação de desmaio

Caso alguns desses sintomas apareçam, busque atendimento médico se eles persistirem ou se tiver um mal-estar significativo. A saúde é prioridade!

Quando a torcida deixa de ser saudável

Torcer deve ser divertido, mas também pode causar reações físicas e emocionais intensas. O psiquiatra Gustavo Yamin Fernandes, do Hospital Samaritano, aponta que torcer ativa áreas do cérebro relacionadas a pertencimento e expectativa. Esse efeito pode ser positivo, mas quando se torna obsessão ou gera sofrimento, é hora de redobrar a atenção.

Se você perceber que a ansiedade toma conta ou que está tendo problemas por causa dos jogos, como falta de ar ou palpitando, é bom rever sua relação com o futebol. O importante é encontrar um equilíbrio, mantendo a rotina de medicação, se hidratando bem e respeitando os próprios limites. Afinal, queremos torcer e vibrar com saúde!