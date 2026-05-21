Suplementos alimentares: 5 cuidados essenciais para sua saúde

A busca por mais disposição e saúde está em alta entre os brasileiros, e muitos estão se aventurando no mundo dos suplementos alimentares. Seja para dar aquele upgrade na performance física ou simplesmente para se sentir mais disposto no dia a dia, a inclusão de proteínas, vitaminas e outros compostos já é uma realidade não apenas entre atletas, mas entre todos que desejam melhorar sua qualidade de vida.

Mas calma! Antes de sair comprando tudo que vê pela frente, é preciso ter cuidado. Usar suplementos sem orientação pode trazer frustrações e até complicações de saúde. O farmacêutico Daniel Mencacci, CEO da FTW Suplementos, destaca a importância de entender as necessidades reais do corpo antes de mergulhar nesse universo.

“Os suplementos podem ser aliados poderosos para a saúde e recuperação, mas devem ser usados com estratégia. Não existe uma receita que sirva para todo mundo!”, diz Mencacci. Então, que tal analisarmos juntos alguns cuidados essenciais antes de adicionar esses produtos na sua rotina?

1. Suplemento não substitui alimentação equilibrada

Uma das grandes armadilhas é pensar que os suplementos vão compensar uma dieta desregulada. Eles podem ajudar a preencher lacunas nutricionais, mas não são a solução mágica. “O ideal é sempre primeiro focar em uma alimentação saudável e equilibrada, sem esquecer do sono e da atividade física”, explica Mencacci.

Quem já tomou whey protein ou multivitamínicos sabe do potencial deles, mas a estratégia é fundamental. Usar esses produtos sem um profissional ao lado pode ser um tiro no pé.

2. Cada organismo possui necessidades diferentes

Você sabia que idade, estilo de vida e até a genética influenciam na sua necessidade de nutrientes? O que funciona para um amigo ou influencer pode não ter o mesmo efeito para você. “Copiar o que o colega faz é um erro comum que às vezes resulta em excessos. Por isso, um bom acompanhamento profissional é essencial para entender o que o seu corpo realmente precisa”, alerta Mencacci.

3. Nem todo suplemento precisa ser usado continuamente

Outro ponto a considerar é que nem todos os suplementos devem ser tomados a vida inteira. Alguns deles são mais indicados para objetivos específicos, como a recuperação muscular após um treino intenso. “Um acompanhamento especializado ajuda a definir se é necessário usar por um tempo ou se podemos dar uma pausa”, lembra.

Excesso nunca é bom e pode acabar sobrecarregando o corpo.

4. A qualidade do suplemento faz diferença nos resultados

Com tantas marcas no mercado, escolha sabiamente. Existem produtos de qualidade duvidosa que podem não entregar o que prometem. “Optar por marcas reconhecidas e que oferecem transparência nos rótulos é fundamental. Às vezes, o barato pode sair muito caro”, aconselha Mencacci. Sempre verifique a procedência e a composição dos produtos antes de se decidir.

5. Resultado não acontece da noite para o dia

É comum achar que os suplementos vão gerar milagres instantâneos, mas a realidade é outra. Os resultados reais vêm da consistência e, claro, de hábitos saudáveis. “Os suplementos ajudam, mas a verdadeira mudança vem de um estilo de vida equilibrado e duradouro. Paciência é a chave”, finaliza Mencacci.

Então, antes de embarcar nessa travessia dos suplementos, lembre-se: informação e escolhas sábias são os melhores guias para uma jornada saudável!