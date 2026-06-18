Figurinhas da Copa: aprenda sobre emoções com seu filho

A febre dos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo está pegando fogo no Brasil! Crianças, adolescentes e até adultos estão todos envolvidos, trocando figurinhas e se reunindo para completar os álbuns. Mas você sabia que essa atividade divertida vai muito além de somente buscar os cromos? Ela pode se transformar em uma verdadeira escola de vida para as crianças.

De acordo com Priscilla Montes, educadora e especialista em desenvolvimento infantil, a coleta de figurinhas é uma excelente oportunidade para ensinamentos emocionais e sociais. No entanto, a intervenção dos adultos nesse processo muitas vezes acaba prejudicando o aprendizado. Para Priscilla, cada troca, cada figurinha que não vem, é uma chance de aprender a lidar com os altos e baixos da vida.

Quando vemos uma criança buscando completar seu álbum, não é só uma busca por figurinhas. É um processo rico em experiências: negociação, paciência, até mesmo a tolerância à frustração. Essas habilidades são parte do crescimento emocional e social.

Frustração também faz parte da aprendizagem

Numa era onde tudo é palpável em segundos com um clique, aprender a esperar é um desafio. Priscilla destaca que o tempo entre querer uma figurinha e consegui-la é essencial para o desenvolvimento emocional das crianças. A espera ensina que nem sempre tudo acontece na hora que desejamos. Isso envolve ter paciência, persistência e a capacidade de lidar com as pequenas decepções da vida.

Desenvolvendo habilidades para a vida

As trocas ao vivo, então, são verdadeiros laboratórios sociais. Nesses momentos, as crianças têm a chance de argumentar, ouvir o outro, fazer acordos e até resolver pequenos conflitos. São ações práticas que não se aprendem em uma sala de aula, mas que são fundamentais para a vida.

O papel dos adultos na experiência

Muitos adultos se envolvem tanto na brincadeira que acabam assumindo o controle. Pais que negociam as trocas ou compram pacotes em grande quantidade para ajudar seus filhos a completar o álbum rapidamente. Priscilla nos alerta: apoiar não é fazer por eles. É importante que as crianças enfrentem suas próprias dificuldades e aprendam com elas.

Quando o foco deixa de ser a brincadeira

Às vezes, o que começa como uma diversão pura se transforma num negócio. Discutir a raridade das figurinhas ou pensar em revenda pode distorcer a diversão inicial, transformando o álbum em uma operação financeira. A reflexão que Priscilla nos propõe é: estamos ajudando as crianças a completar um álbum ou a construir relações e aprender a negociar?

A verdadeira aprendizagem acontece durante o percurso

Para Priscilla, o mais valioso do álbum não é saber onde está a última figurinha, mas aproveitar a jornada até lá. O desenvolvimento real acontece na caminhada, e não apenas quando se alcança um objetivo. As competências emocionais e sociais se formam ao longo do processo, e isso é o que realmente importa.