Edamame: descubra 5 benefícios para a sua saúde

Pequenas vagens verdes que costumam acompanhar pratos asiáticos estão conquistando espaço muito além dos restaurantes japoneses. O edamame, que nada mais é do que soja colhida verdinha, antes de amadurecer, tem ganhado destaque pela sua rica combinação de nutrientes. Se você gosta de cuidar da saúde enquanto saboreia algo gostoso, vai adorar saber mais sobre esse “superalimento”.

O Prof. Dr. Durval Ribas Filho, um especialista respeitado na área de nutrição, ressalta que o edamame é uma baita fonte de proteína de alta qualidade. Além de proteínas, ele oferece fibras, ferro, magnésio e potássio – tudo que nosso corpo precisa para funcionar bem. Esses nutrientes vão além: ajudam a manter a massa muscular e também são ótimos para a saúde do coração.

Agora, que tal conhecer alguns dos benefícios desse grão poderoso e aprender como integrá-lo no seu dia a dia?

1. Auxilia na manutenção da massa muscular

O edamame é recheado com proteínas completas, ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais. Para quem é vegetariano ou vegano, isso é um prato cheio! Ele é uma alternativa incrível para enriquecer a dieta com proteínas sem precisar recorrer às carnes.

2. Aumenta a saciedade

Se você já sentiu aquela fome danada depois de um almoço, vai entender porque o edamame pode se tornar seu aliado. A combinação de proteínas e fibras faz com que a digestão seja mais lenta, prolongando a sensação de saciedade. Assim, ele pode ajudar a controlar o apetite durante o dia, evitando aquelas escapadas na hora do lanche.

3. Favorece o funcionamento intestinal

Rico em fibras, o edamame é ótimo para o intestino. Ele dá uma força ao trânsito intestinal e ajuda a equilibrar a microbiota, o famoso conjunto de microrganismos que vive no nosso intestino e que é superimportante para a saúde geral. Quem não gostaria de um intestino funcionando direitinho?

4. Pode ajudar mulheres na menopausa

As isoflavonas presentes no edamame, compostos vegetais que se parecem com o estrogênio, podem oferecer um alívio para mulheres na menopausa. Um estudo apontou que essas substâncias ajudam a reduzir sintomas como ondas de calor. Um alívio importante, não é mesmo?

5. Contribui para o controle da glicemia

Se você tem diabetes ou resistência à insulina, o edamame pode ser um amigo na dieta. Ele tem um baixo índice glicêmico e ajuda a manter os níveis de açúcar estáveis, desde que incluído em uma alimentação equilibrada. Sempre bom ter opções que cuidam da saúde!

Como consumir o edamame?

A maneira mais comum de aproveitá-lo é cozinhando os grãos ainda dentro da vagem, com um pouquinho de sal. Depois, é só retirar os grãos e adicionar em saladas, sopas, refogados ou até em massas. O edamame é versátil e combina com tudo, servindo como entrada, acompanhamento ou até um lanche saudável entre as refeições.

Contraindicações do edamame

A maioria das pessoas pode se deliciar com o edamame sem preocupação. Porém, quem tem alergia à soja deve ficar longe. Além disso, aqueles com problemas específicos na tireoide devem buscar orientação médica antes de excessos. E cuidado: se você não está acostumado a ingerir muitas fibras, pode sentir desconforto gastrointestinal com o consumo em grande quantidade.

Se você é fã de comidas saborosas e nutritivas, o edamame vale a pena experimentar! É mais um jeito de dar um boost na saúde enquanto aprecia uma refeição gostosa.