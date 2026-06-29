Evite esses 6 erros e mantenha uma alimentação saudável

Adotar uma alimentação saudável é um objetivo que muitas pessoas têm na busca por mais disposição e saúde. A verdade é que, apesar da boa intenção, a maioria acaba enfrentando dificuldades para manter esse novo estilo de vida por muito tempo. Muitas vezes, o que atrapalha não é a falta de força de vontade, mas sim algumas armadilhas que podem ser evitadas.

A nutricionista Kerlin Schmitz, cofundadora da Divina Terra, destaca que uma alimentação saudável não deve ser vista como algo temporário ou cheia de regras rígidas. Se as mudanças forem extremas, a chance de desistir lá na frente só aumenta. O truque está em criar hábitos que façam sentido para a sua vida, sem aquela pressão desnecessária.

Vamos explorar juntos os principais erros que muita gente comete ao tentar melhorar a alimentação e que podem atrapalhar a consistência.

1. Querer mudar tudo de uma vez

Muitas pessoas acham que precisam transformar seus hábitos da noite para o dia. Isso pode incluir deixar de lado alimentos favoritos e seguir cardápios superrestritivos. O problema? Essa abordagem tende a ser insustentável. A Kerlin sugere que mudanças graduais são mais eficazes. Pequenos ajustes no dia a dia geram mais resultados do que tentativas drásticas que duram apenas alguns dias.

2. Apostar em dietas muito restritivas

Cair na tentação das dietas que cortam grupos inteiros de alimentos pode fazer mais mal do que bem. Quando a alimentação se baseia em restrições, a vontade de comer o que está proibido aumenta. Isso pode gerar episódios de exagero, e, eventualmente, a pessoa desiste do planejamento. É bem mais saudável ter uma relação equilibrada com a comida.

3. Focar apenas na quantidade de calorias

Um erro comum é pensar que ser saudável é só questão de contar calorias. Embora isso tenha seu valor, a qualidade dos alimentos que você ingere é fundamental. Optar por alimentos ricos em fibras, proteínas e nutrientes não só aumenta a saciedade, mas também favorece o bom funcionamento do corpo. Já os ultraprocessados podem fornecer muitas calorias e poucos nutrientes. Um verdadeiro vilão para a saúde!

4. Não planejar a alimentação

A falta de planejamento é um dos maiores obstáculos. Quando você não organiza sua alimentação, as escolhas acabam sendo feitas no improviso, geralmente em momentos de apuro. Ter alimentos saudáveis à mão, organizar as compras e planejar algumas refeições com antecedência fazem toda a diferença na manutenção de hábitos equilibrados.

5. Utilizar a correria como justificativa

É fácil deixar a alimentação de lado quando a rotina está corrida, né? Mas existem muitas alternativas práticas que cabem na correria do dia a dia. Frutas, castanhas, iogurte natural, ou até mesmo sanduíches feitos com ingredientes de qualidade são ótimas opções para um lanche rápido e nutritivo.

6. Buscar perfeição em vez de equilíbrio

Um deslize ocasional não vai acabar com todo o seu esforço. Muitas pessoas desistem ao sair da rotina por um único dia. A Kerlin lembra que a consistência é mais importante do que a perfeição. Alimentar-se bem na maior parte do tempo já traz ótimos benefícios. O ideal é retomar os hábitos saudáveis na próxima refeição, sem culpa.

Pequenas mudanças geram grandes resultados

Para quem já tentou várias vezes mudar a alimentação e não teve sucesso, a dica é focar em uma mudança de cada vez. A construção de hábitos duradouros acontecem com repetição e adaptação gradual. A ideia é criar um estilo de vida que seja sustentável a longo prazo. Quando a alimentação se ajusta à sua rotina, a chance de sucesso aumenta e, quem sabe, você se surpreende com os resultados!