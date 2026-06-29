Caldeirão com Mion registra baixa audiência e preocupa a Globo

No último sábado, a Globo enfrentou desafios significativos em sua programação. O programa “Caldeirão com Mion” registrou a menor média de audiência da emissora durante a tarde, o que acendeu um alerta sobre o desempenho desse horário.

Além disso, na faixa do horário nobre, a série “Quem Ama Cuida” não conseguiu capitalizar a audiência alcançada pelo “Jornal Nacional”. A série ainda está lutando para aumentar seus índices, mesmo recebendo uma boa entrega do telejornal.

Em contrapartida, o SBT teve um desempenho positivo à noite, com o programa “Viva a Noite” superando um filme exibido pela Record e assegurando a vice-liderança em sua faixa horária. Essa vitória foi crucial em um período de competição intensa entre as emissoras.

No entanto, o SBT também teve suas dificuldades durante o dia. O programa “Eita Lucas!” marcou um recorde negativo em comparação com a recuperação observada no “Viva a Noite” mais tarde.

A Band, por sua vez, enfrentou um momento delicado. O “Jornal da Band” registrou uma das piores médias de audiência em sua história, refletindo uma pressão significativa na área de jornalismo da emissora.

Os dados de audiência na Grande São Paulo, coletados pelo Ibope, mostram algumas informações importantes sobre os programas exibidos no sábado, 27 de junho de 2026. Abaixo, estão as médias de audiência de cada emissora:

### Audiências da Globo

– “Globo Rural”: 3,3

– “Bom Dia Sábado”: 5,7

– “Pequenas Empresas Grandes Negócios”: 7,6

– “É de Casa”: 7,7

– “SP1”: 9,7

– “Globo Esporte”: 11,6

– “Jornal Hoje”: 12,4

– “Paulistão”: 12,3

– “O Melhor da Escolinha”: 10,9

– “SPTV”: 11,1

– “Caldeirão com Mion”: 10,0

– “Bora pro Jogo”: 12,4

– “Copa do Mundo: Panamá x Inglaterra”: 16,8

– “Pós-jogo”: 19,6

– “Jornal Nacional”: 20,7

– “Quem Ama Cuida”: 20,0

### Audiências da Record

– “Brasil Caminhoneiro”: 0,5

– “Fala Brasil – Edição de Sábado”: 2,6

– “The Love School”: 1,2

– “Balanço Geral SP – Edição de Sábado”: 3,1

– “Igreja Universal”: 3,5

– “Cidade Alerta – Edição de Sábado”: 5,6

– “Jornal da Record – Edição de Sábado”: 5,5

### Audiências do SBT

– “SBT Notícias Manhã”: 1,9

– “Sábado Animado”: 1,1

– “Clube do Chaves”: 1,6

– “Eita Lucas!”: 1,5

– “Cinema em Casa: Bad Boys”: 2,8

– “Viva a Noite”: 3,6

– “Copa do Mundo: Panamá x Inglaterra”: 4,0

– “SBT Brasil”: 3,3

### Audiências da Band

– “Brasil Urgente – Edição de Sábado”: 1,7

– “Jornal da Band”: 1,3

### Audiências da RedeTV!

– “Operação de Risco”: 1,4

– “Mega Sonho”: 0,7

Esses dados revelam uma diversidade de resultados entre as emissoras, mostrando que, enquanto a Globo enfrenta dificuldades em algumas faixas, outras emissoras como o SBT e a Band também navegam por altos e baixos em seus desempenhos de audiência. Cada programa reflete a preferência do público e as estratégias da emissora em um cenário competitivo e dinâmico.