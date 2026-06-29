Copa do mundo: como sair do sofá e jogar com segurança

A paixão pela Copa do Mundo traz à tona o desejo de muitos brasileiros de suar a camisa jogando futebol nos fins de semana. Assistir aos craques se destacando na tela faz com que a gente sinta que é possível fazer bonito na próxima pelada. Mas, antes de pegar a bola, é crucial lembrar que as doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 30% das mortes no Brasil. Isso está muito ligado ao sedentarismo e à obesidade, e deixar a vida de lado no sofá não é a escolha mais segura.

Aquela vontade de correr atrás da bola é incrível, mas não podemos agir de qualquer jeito. O cardiologista Breno Giestal, do Alta Diagnósticos, no Rio de Janeiro, destaca que o futebol não é um passeio no parque. A prática exige muito do corpo, com corridas rápidas, mudanças de direção e intensidade. Por isso, galera que passou dos 35 ou 40 anos e a galera que ficou muito tempo parada deve tomar cuidado. Antes de calçar as chuteiras, a primeira coisa a fazer é marcar uma avaliação médica.

Antes de voltar ao futebol, o coração precisa entrar no aquecimento

Lembre-se de que o futebol não é uma atividade leve. O cardiologista alerta que, por ser tão dinâmico e intenso, o esporte exige muito do coração. Esta intensidade pode ser um choque para quem não está acostumado a se exercitar. Então, a consulta ao médico deve estar no topo da lista de prioridades antes de voltar aos gramados.

Passo a passo antes de calçar a chuteira

Mas calma, não precisa desistir da ideia de jogar! O doutor Giestal afirma que os exames têm o objetivo de garantir que o seu retorno ao campo seja seguro. Ele explica que o ideal é começar essa jornada com cuidado e planejamento. O futebol pode trazer benefícios incríveis, como melhorar sua saúde cardiovascular, ajudar no controle de peso e ainda reduzir o estresse da rotina. Preparar o coração antes de exigir muito do corpo vai fazer toda a diferença no seu desempenho.

A primeira etapa é agendar uma consulta. O médico vai observar histórico de saúde, fazer um exame físico e, possivelmente, solicitar um eletrocardiograma. Dependendo da sua situação, ele poderá pedir outros exames mais específicos, como teste ergométrico ou ecocardiograma, para deixar tudo sob controle.

Sinais de alerta: o que o seu corpo avisa em campo?

Além de se cuidar com um check-up, quem vai jogar precisa ficar atento ao que o corpo diz durante o jogo. A adrenalina pode subir a pressão e aumentar os batimentos, e, para quem está mais predisposto, isso pode ser um problema. A cardiologista Fernanda Erthal, de clínicas reconhecidas, explica que essa carga extra pode provocar sintomas ou até mesmo situações mais sérias.

Fique de olho nos sinais e, se sentir algo diferente, é melhor parar e buscar ajuda médica. Aqui vão alguns sinais para ficar atento:

Dor ou desconforto no peito: pode ser um aperto ou uma queimação, principalmente se irradiar para o braço esquerdo ou costas.

pode ser um aperto ou uma queimação, principalmente se irradiar para o braço esquerdo ou costas. Falta de ar desproporcional: aquele cansaço extremo que não combina com o esforço que você fez.

aquele cansaço extremo que não combina com o esforço que você fez. Palpitações persistentes: coração batendo descompassado.

coração batendo descompassado. Tonturas ou desmaios: sinais de alerta que não podem ser ignorados.

Cuidar da saúde é fundamental para que você possa aproveitar o futebol com segurança e diversão!