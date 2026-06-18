Entenda por que adoecemos no inverno e como se proteger

O inverno está chegando e, junto com ele, aquele tradicional desafio: a temperatura cai e a gente logo percebe os espirros e as tosses surgindo por aí. Este ano, o clima promete ser ainda mais intenso com o tal do Super El Niño, que traz frentes frias e muitas chuvas, deixando tudo mais instável.

Mas não é o frio que nos deixa doentes, e sim as mudanças de comportamento e a quantidade de vírus à nossa volta. A infectologista Camila Ahrens explica que, no inverno, a gente tende a ficar mais aglomerado. E dói ver o aumento de casos de vírus como o RSV, influenza e até a covid-19, além de rinite e sinusite.

E tem mais: a instabilidade climática que estamos vivendo resulta em dias secos e úmidos alternados. O ar seco pode ressecar as mucosas do nariz e da garganta, que são nossas defesas naturais. Esse ressecamento facilita a entrada de vírus e bactérias. Por outro lado, a chuva excessiva do El Niño ajuda a formar mofo e aumenta a presença de ácaros, o que agrava problemas respiratórios como asma e rinite. Para te ajudar a se manter saudável nesta estação, a Camila compartilhou cinco dicas simples.

1. Fuja dos ambientes totalmente fechados

É bem tentador fechar tudo pra se proteger do frio, mas deixar janelas e portas entreabertas é um truque valioso. A circulação de ar ajuda a evitar que os vírus fiquem concentrados em um só lugar.

2. Proteja os grupos de risco (extremos de idade)

Idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas precisam de atenção especial. Um simples resfriado pode evoluir para algo bem mais sério nessas populações.

3. Tenha sempre uma garrafinha de água por perto

No inverno, a sede parece desaparecer, mas nosso corpo ainda precisa de muita água. Manter-se hidratado é essencial para manter as vias aéreas úmidas e resistentes a germes. Que tal deixar uma garrafinha ao seu lado para ir tomando uns goles ao longo do dia?

4. Evite aglomerações desnecessárias

Sabemos que o contágio aumenta na época fria, então evite ambientes superlotados e fechados, especialmente se você estiver com a imunidade baixa. Uma caminhada ao ar livre pode ser mais saudável e revigorante.

5. Fique atento aos sinais de alerta do corpo

Se você perceber que um resfriado ou gripe está pegando pesado, é bom procurar ajuda. Sintomas como falta de ar, dor no peito, febre persistente e desânimo precisam de atenção. Não deixe de buscar orientação médica!

Aproveite as dicas e proteja-se bem neste inverno!