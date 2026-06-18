8 hábitos que podem aumentar risco de infecção urinária

A infecção urinária é um problema que pode afetar muita gente e acontece quando bactérias se multiplicam no trato urinário. Esse sistema inclui uretra, bexiga, ureteres e rins. Na maioria das vezes, as bactérias entram pela uretra e podem gerar irritação e inflamação. As formas mais comuns dessa infecção são a cistite, que afeta a bexiga, e a pielonefrite, que atinge os rins.

Os sintomas variam, mas fazem qualquer um sentir desconforto. O mais comum é aquela queimação ao urinar, e muitas vezes a vontade de ir ao banheiro aparece com frequência. Você pode perceber dor abdominal ou pélvica também, além da urina turva ou com cheiro forte. Em casos mais sérios, pode rolar febre e até náuseas.

Vamos falar dos hábitos que podem contribuir para o surgimento dessa infecção.

1. Não beber água suficiente

A desidratação é um vilão. Quando você não bebe água, a urina fica mais concentrada, e isso facilita a proliferação de bactérias. O Dr. Christian Aguiar explica que a falta de água pode irritar a bexiga e ainda prejudicar a defesa local. Então, lembre-se: um copo d’água é sempre um bom companheiro!

2. Segurar a urina por períodos prolongados

E quem nunca segurou a vontade por muito tempo? Isso pode ser um erro. Quanto mais você demora para esvaziar a bexiga, mais as bactérias se multiplicam. O Dr. André Vinicius sugere que, além de beber mais água, é fundamental não prender a urina por muito tempo. Fazendo isso, você diminui as chances de infecção.

3. Não urinar após relações sexuais

Se você teve atividade sexual, é melhor não deixar para depois: urinar logo em seguida ajuda a livrar a uretra de qualquer bactéria que possa ter entrado ali. É um cuidado simples que pode fazer a diferença.

4. Não manter a higiene adequada

A higiene íntima é super importante. Limpar-se corretamente depois de ir ao banheiro, sempre de frente para trás, pode ser uma boa prática. Segundo a Dra. Adriana Campaner, é legal usar lenços umedecidos neutros ou lavar a área para eliminar resíduos que podem causam problemas.

Higiene não significa usar sabonetes cheirosos! O ideal é escolher produtos específicos que não irritem a pele.

5. Usar roupas apertadas

Optar por roupas muito apertadas, principalmente de materiais sintéticos, pode criar um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. O Dr. André Vinicius recomenda o uso de peças mais leves e soltas. Isso não só ajuda a prevenir infecções vaginais, que podem levar a infecções urinárias, mas também proporciona mais conforto no dia a dia.

6. Dieta rica em açúcares e alimentos processados

Quem gosta de um docinho todo dia? O problema é que muito açúcar e alimentos processados podem favorecer o crescimento de bactérias. Para ajudar seu corpo, uma alimentação balanceada com frutas, vegetais e proteínas magras é o caminho. O Dr. Christian também recomenda incluir vitamina C, cranberries e probióticos na dieta, que ajudam a manter as bactérias boas em dia.

7. Higiene inadequada durante o período menstrual

Durante o ciclo menstrual, é crucial trocar os absorventes regularmente. Certifique-se de trocar os absorventes internos a cada 4 horas e os externos dependendo da intensidade do fluxo. Higiene é sinônimo de saúde!

8. Depilação total da região íntima

A depilação completa pode parecer uma boa ideia, mas os pelos pubianos têm uma função de proteção natural. Eles ajudam a evitar atritos e atuam como uma barreira contra germes. Ao removê-los totalmente, você pode estar tornando a pele mais suscetível a irritações e infecções.

Esses cuidados simples podem reduzir bastante as chances de infecções e proporcionar um bem-estar muito maior. Afinal, saúde é tudo, e pequenos hábitos fazem uma diferença enorme no final do dia.