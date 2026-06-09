Entenda 5 razões hormonais que dificultam o emagrecimento

Muitas mulheres têm se sentido encurraladas em seus próprios corpos. Mantêm a mesma rotina, mas percebem que o inchaço aumentou e o emagrecimento parece uma missão impossível. Esse assunto tem ganhado bastante atenção nos consultórios de ginecologia, onde se fala sobre um fenômeno conhecido como “inflamação hormonal”. Isso se refere a uma série de mudanças metabólicas e hormonais que podem afetar tanto o peso quanto o bem-estar.

O Dr. Rafael Lazarotto, um ginecologista que manja muito de menopausa e emagrecimento, explica que a dificuldade de perder peso não se resume só à alimentação. “Muitas mulheres pensam que é só comer menos e se exercitar mais, mas a coisa não é tão simples assim”, destaca. Ele aponta que a qualidade do sono, a inflamação, o estado do intestino e até o estresse podem interferir nessa luta contra a balança.

Vamos desbravar esses fatores que podem estar te impedindo de emagrecer!

1. Alimentação: aquilo que parece leve pode não ajudar

Quando a dieta fica cheia de ultraprocessados, açúcar refinado e álcool, a situação complica. Isso tudo pode aumentar a inflamação no corpo, dificultando a perda de gordura, principalmente na região da barriga.

O Dr. Lazarotto frisa que não se trata de fazer dietas malucas. O segredo está em manter uma alimentação equilibrada e cheia de opções saudáveis. Incluir proteínas de qualidade, muitas fibras e vegetais pode fazer toda a diferença para o seu metabolismo.

2. Estresse: um vilão silencioso

Sabemos que a vida moderna é cheia de correria. O estresse constante, a ansiedade e até a falta de sono podem elevar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. “Isso afeta diretamente o seu metabolismo e pode fazer com que acumule gordura, especialmente na barriga”, alerta o médico.

Além do ganho de peso, você pode sentir mais fadiga e compulsão alimentar. Autoestima em alta é o que todas nós queremos, e entender esse impacto do estresse é essencial.

3. Cuide do seu intestino

Sim, o intestino está no centro das atenções quando falamos de saúde hormonal. Problemas na microbiota intestinal podem mexer com a inflamação e o metabolismo. “Um intestino saudável está ligado à regulação hormonal”, explica o Dr. Lazarotto.

Se você costuma ter inchaço ou desconforto digestivo, é bom prestar atenção. Esses sintomas podem estar mais relacionados à sua alimentação do que você imagina.

4. Retenção de líquidos: não confunda com gordura

Aquela sensação de estar inchada, as calças que já não servem e a balança que oscila podem ser sinais de retenção de líquidos. Isso pode ter a ver com o seu ciclo menstrual, menopausa ou simplesmente uma dieta cheia de sódio.

“Muitas mulheres chegam pensando que ganharam peso, mas pode ser que estejam apenas retendo líquido. É importante entender essa diferença antes de sair atrás de soluções”, observa o Dr. Lazarotto.

À medida que envelhecemos, principalmente durante a menopausa, o corpo muda. O metabolismo não é mais o mesmo de quando estávamos na casa dos 20 anos. O cuidado com a saúde precisa ser adaptado a essas transformações.

Compreender a saúde hormonal feminina é um quebra-cabeça. É preciso olhar além da comida excessiva ou da falta de disciplina. Conhecer como a inflamação metabólica e as questões hormonais afetam o seu corpo pode ser o primeiro passo para se sentir bem novamente.