Infecção renal: conheça os sintomas que exigem cuidado

Recentemente, a atriz Carolina Dieckmann deu um susto em todos ao contar que foi internada por causa de uma infecção nos rins. Isso aconteceu antes de uma viagem, e, segundo ela, se o problema não tivesse sido detectado a tempo, a situação poderia ser bem mais complicada.

Infecção renal, ou pielonefrite, é algo que, apesar de comum, pode se tornar sério se não for tratado. O problema geralmente surge quando bactérias do trato urinário chegam aos rins e, se negligenciado, pode evoluir rapidamente. Sintomas como febre alta e dor intensa nas costas são sinais claros de que algo não vai bem e exigem atenção imediata.

A doutora Renata Asnis, nefrologista, alerta que muitas vezes as pessoas confundem infecção renal com uma simples infecção urinária e acabam subestimando os sintomas iniciais. “Nem toda infecção urinária alcança os rins, mas quando isso acontece, precisa de atenção rápida. A infecção renal pode prejudicar muito a saúde geral, principalmente se aparecerem febre, dor intensa e outros sinais sistêmicos”, afirma a médica.

Alguns grupos são mais vulneráveis, como mulheres e quem costuma ter infecções urinárias recorrentes, cálculos renais ou problemas de diabetes. Para esses casos, uma avaliação médica precoce é fundamental. Uma infecção que parece simples pode rapidamente se tornar um grande problema.

Sintomas que merecem atenção

Se você sente ardência ao urinar, a vontade constante de ir ao banheiro, dor pélvica ou estourar o olfato com uma urina com cheiro forte, fique alerta. Esses podem ser os primeiros sinais de uma infecção urinária. “Se uma infecção urinária não for tratada, as bactérias podem se espalhar e afetar os rins. Por isso, sintomas que persistem devem ser investigados”, recomenda a Dra. Renata.

Quando a infecção evolui para os rins, os sinais ficam mais intensos: febre, calafrios, mal-estar geral e dor nas costas. “Se você está com febre e dor na lombar, não é só cansaço. Esse pode ser um sinal de que os rins estão envolvidos”, explica a doutora.

Além disso, outros sintomas, como náuseas, vômitos e cansaço extremo, indicam que a infecção pode estar se agravando. Esses sinais mostram que o corpo pode estar enfrentando algo mais sério.

Seguir o tratamento é essencial para a total recuperação

Muita gente acha que apenas beber bastante água é suficiente para curar uma infecção urinária ou renal. Embora a hidratação ajude, ela não substitui a consulta médica e o uso de antibióticos, quando necessário. “Automedicação e esperar demais podem tornar o quadro bem pior”, alerta a Dra. Renata.

O tratamento varia conforme a gravidade da infecção, idade do paciente e outras condições de saúde. Portanto, um acompanhamento médico é essencial para determinar como agir. Isso faz toda a diferença na hora de garantir a recuperação.

É importante lembrar que, mesmo após o alívio dos sintomas, parar o tratamento pode causar recorrência ou resistência das bactérias. “Só porque a dor passou, não significa que você está completamente livre da infecção. Seguir corretamente as orientações médicas reduz o risco de volta dos sintomas”, explica a doutora.

Procurar ajuda cedo pode evitar internações e complicações graves

Quanto mais rápido você busca o diagnóstico, menores são os riscos. “Infecção renal não é algo para ignorar. Se piorar, pode precisar de internação e até levar a uma infecção no corpo todo. Se estiver com dor persistente, febre ou se sentindo muito mal, é hora de buscar ajuda”, destaca a Dra. Renata.

O relato da Carolina é um lembrete valioso para todos nós. Sinais que parecem passageiros podem não ser nada inocentes. Prestar atenção ao corpo e buscar atendimento médico cedo pode ser a chave para uma recuperação segura.