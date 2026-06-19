Doença falciforme: descubra impactos e cuidados essenciais

Em 19 de junho, a gente marca o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. Pode até parecer que se trata apenas de anemia, mas essa condição genética vai muito além. Ela pode afetar vários órgãos, impactando bastante a qualidade de vida de quem a tem.

De acordo com o Ministério da Saúde, essa é a doença genética mais comum no Brasil, atingindo mais de 60 mil pacientes e cerca de 2 milhões de pessoas que trazem o traço falciforme. E o cuidado com a saúde precisa ser constante, envolvendo uma equipe multiprofissional, como médicos e nutricionistas, para garantir um acompanhamento adequado ao longo da vida.

A Doença Falciforme surge devido a uma mudança na hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio. Essa alteração faz com que os glóbulos vermelhos adquiram uma forma de foice, dificultando sua passagem pelos vasos sanguíneos. E, como resultado, isso pode causar complicações sérias. O hematologista Dr. Marco Túlio Dias explica que, embora a anemia seja um dos problemas, a condição pode provocar crises restritivas, causando dores intensas que tiram qualquer um da zona de conforto.

Diagnóstico da Doença Falciforme

Para saber se alguém tem a Doença Falciforme, é feito um exame chamado eletroforese de hemoglobina. No Brasil, essa condição também é identificada logo nos primeiros dias de vida, com o Teste do Pezinho, um programa feito no sistema de saúde. Quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, mais rápido se pode começar a cuidar da saúde e evitar crises.

Impactos da condição no organismo

A Doença Falciforme não é brincadeira. Ela pode causar várias complicações, incluindo AVCs, até mesmo em crianças. A saúde dos pulmões e rins pode ser afetada, e o coração acaba se esforçando mais por causa da anemia crônica. O Dr. Marco Túlio comenta que a função do baço também se deteriora com o tempo, o que deixa a pessoa mais vulnerável a infecções. Por isso, vacinas são super importantes.

Importância do acompanhamento multiprofissional

Esse é um ponto crucial! A Doença Falciforme exige uma abordagem integrada com diversos especialistas: hematologistas, neurologistas, cardiologistas, e até nutricionistas. Cada um tem um papel na saúde do paciente. No geral, a ideia é garantir que cada aspecto da saúde da pessoa seja bem cuidado. Enquanto o transplante de medula óssea surge como uma solução em casos específicos, muitos ainda precisam de acompanhamento regular para minimizar as crises. Medicamentos, como a hidroxiureia, são essenciais para ajudar na qualidade de vida.

Alimentação tem papel importante no controle da condição

Quando se fala de saúde, a alimentação conta muito. Segundo o professor de Nutrição, Renato Pereira, quem tem Doença Falciforme precisa de uma dieta bem equilibrada, pois suas necessidades nutricionais são diferentes. A demanda do corpo é alta devido à destruição dos glóbulos vermelhos. Isso significa que é necessário um aumento na ingestão de energia, proteínas e micronutrientes.

Nutrientes como ácido fólico, zinco e magnésio são super importantes. O ácido fólico, por exemplo, ajuda na formação das células sanguíneas. E não podemos esquecer da hidratação: manter-se bem hidratado é fundamental para evitar crises.

Atenção à suplementação de ferro e à ingestão de líquidos

Um ponto bem importante: não é porque a pessoa tem anemia que precisa automaticamente tomar ferro. Muitas vezes, quem recebe transfusões ao longo da vida pode acabar tendo muito ferro no corpo. Por isso, qualquer suplementação deve sempre ter o acompanhamento de um profissional.

Manter-se hidratado é essencial. A desidratação pode aumentar a viscosidade do sangue, favorecendo as crises. Uma boa alimentação com frutas e vegetais frescos, proteínas magras e bastante água é crucial, especialmente em dias quentes ou quando a pessoa está doente.

Conscientização ainda é um desafio

Conscientizar mais pessoas sobre a Doença Falciforme é um desafio que devemos encarar juntos. O Dr. Marco Túlio ressalta que muitos ainda não têm ideia da gravidade das crises dolorosas. Falar e informar sobre a doença ajuda facilitar diagnósticos precoces e o acesso ao tratamento certo.

E assim, vamos cuidando da saúde e do bem-estar de todos, sempre com o pé na estrada e um bom conhecimento na bagagem.