5 razões para aumentar a ingestão de água no inverno

Com a chegada do frio, é comum sentir menos sede. Isso faz com que muitos de nós acabemos deixando a água de lado. Mas, mesmo no inverno, o nosso corpo não para de precisar de hidratação para funcionar bem.

E o que acontece quando não bebemos água o suficiente? A falta de líquidos pode nos deixar cansados, causar dores de cabeça e até ressecar a pele. José Ricardo Scalise, médico da Faculdade Pitágoras, destaca que a desidratação no inverno pode ser bastante perigosa. Apesar de a sede diminuir, nosso corpo continua perdendo água pela respiração, urina e até pela pele, mesmo sem perceber.

Vamos então entender cinco motivos para você se lembrar de tomar uma aguinha durante os dias frios!

1. Necessidade de hidratação

Quando a temperatura cai, a transpiração diminui e a sede parece desaparecer. Isso faz com que muita gente passe longos períodos sem beber água, o que pode levar à chamada desidratação silenciosa. Olhe para os sinais: boca seca, cansaço, tontura e até urina escura são indícios de que está na hora de beber um gole.

2. Proteção das vias respiratórias

Inverno é época de gripes e resfriados. Manter-se hidratado ajuda a manter as mucosas das vias aéreas sempre úmidas, tornando-as mais efetivas em barrar esses agentes infecciosos que aparecem por aí.

3. Pele saudável

Beber água é essencial para manter a pele saudável e elástica. Quando estamos bem hidratados, as células da pele conseguem trabalhar melhor, contribuindo para sua renovação e proteção. E quem não quer uma pele bonita mesmo nos dias mais frios?

Beber água é essencial para o funcionamento dos rins e ajuda a prevenir a formação de cálculos renais.

4. Funcionamento dos rins

Beber menos água pode dificultar a eliminação de substâncias do organismo e contribuir para a formação de cálculos renais. A água é vital para que os rins funcionem bem e para manter o equilíbrio do corpo.

5. Aumento da disposição

Às vezes, níveis leves de desidratação podem impactar nossa concentração e energia. Ficamos mais lentos e sem vontade de fazer nada. Tomar água ajuda a regular a nossa temperatura, transportar os nutrientes que nosso corpo precisa e garantir que cérebro e músculos funcionem direitinho.

Quanto de água beber?

Não existe uma fórmula única, sabe? A quantidade ideal de água varia de pessoa para pessoa, dependendo da idade, peso e até do clima. Muitas vezes, cerca de dois litros por dia são suficientes para um adulto, mas cada corpo é diferente.

Se água gelada não está te atraindo, experimente comê-la em forma de chás, sopas e até em frutas e legumes. O importante é se lembrar de não esperar sentir sede. Criar o hábito de tomar água em pequenas quantidades ao longo do dia faz toda a diferença.