Como usar tintas de forma segura para a Copa do Mundo

Durante a Copa do Mundo, os torcedores brasileiros não apenas vestem as cores da bandeira, mas também as adentram em seus rostos e corpos. Pinturas faciais, maquiagens vibrantes e desenhos que remetem à Seleção são parte dessa tradição apaixonante. Afinal, quem não quer mostrar seu apoio ao Brasil, não é mesmo?

Porém, antes de se transformar em uma verdadeira tela verde e amarela, é crucial prestar atenção nos produtos que você vai usar. Muitas vezes, quem está na torcida não se dá conta de que alguns produtos podem causar reações indesejadas, especialmente quando sua pele está exposta ao sol e ao suor. O dermatologista Victor Bechara, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), dá algumas dicas valiosas para garantir que a festa seja só de comemoração e livre de perrengues.

Cuidados antes de aplicar a maquiagem ou a tinta na pele

Antes de se jogar nas cores, a gente precisa preparar a pele. Limpar bem e aplicar um bom filtro solar é o que vai fazer a diferença, principalmente se você vai passar várias horas ao ar livre. O filtro ajuda a formar uma barreira que minimiza o risco de irritações. E quem nunca passou um dia inteiro sob o sol, certo?

E uma dica importante: fique de olho nas informações da embalagem. Procure usar produtos cosméticos testados dermatologicamente e que tenham a aprovação da Anvisa. É um pequeno esforço que pode evitar grandes problemas.

Atenção na hora da compra do produto

Nem tudo que brilha é ouro, como dizem! Na hora de comprar, cuidado para não se deixar levar por produtos que não são feitos para a pele. Evite tintas guache ou para tecido, que são comuns em papelarias. Sempre confira se a embalagem tem informações sobre composição, fabricante, lote e validade. Produtos sem esses detalhes ou de origem duvidosa devem passar longe da sua pele.

Ah, e só porque está escrito “atóxico” na embalagem, não significa que é seguro para o rosto. Essa palavra indica que o produto não apresenta risco significativo de intoxicação em uso normal, mas não garante que ele foi testado para uso em pele, principalmente em áreas sensíveis como o rosto e os olhos.

Substâncias que merecem atenção

Vale ficar de olho em alguns componentes que podem causar irritações e alergias. Dê preferência a:

1. Isotiazolinonas (MI, MCI e BIT)

Essas substâncias são comuns em tintas guache e colas. Elas estão entre os principais vilões das reações alérgicas e podem trazer desconforto, como vermelhidão e coceira.

2. Liberadores de formaldeído

Presentes em certos conservantes, como a hidantoína DMDM, esses liberadores podem causar alergias, então é bom ficar esperto.

3. Fragrâncias, resinas e acrilatos

Esses ingredientes também podem causar reações, especialmente se você tem a pele sensível. Fique atenta ao sentir qualquer desconforto!

Sinais de reações na pele

As reações podem variar bastante. Vermelhidão, coceira, ardência e até bolhas podem aparecer. O pior é que não é raro que essas reações demorem a se manifestar, surgindo horas ou até dias após o uso do produto. Ao perceber qualquer sinal de irritação, a melhor saída é remover a maquiagem ou a tinta imediatamente e lavar a área com água. E, se a coisa não melhorar, vale a pena procurar um dermatologista. Testes de contato podem ajudar a identificar a substância causadora da reação e evitar futuros problemas.

Com esses cuidados em mente, você pode curtir a Copa do Mundo de forma segura e alegre, com seu rosto repleto de amor pelo Brasil!