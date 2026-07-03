Disbiose: descubra a relação com inchaço e fadiga

Barriga estufada, aquele inchaço que não vai embora, gases incessantes… Se você já passou por isso, sabe como é frustrante. Nos últimos tempos, a palavra “disbiose” apareceu por aí como uma possível explicação para esses incômodos. Mas cuidado! O autodiagnóstico pode acabar atrasando a real descoberta do problema e, pior ainda, levar a decisões erradas sobre dieta e suplementos.

A Bruna Makluf, nutricionista e diretora de Nutrição da WeFit, ensina que, sim, a microbiota intestinal é superimportante para a nossa saúde. Entretanto, nem todo sintoma digestivo está ligado a esse tal desequilíbrio, que é o que chamamos de disbiose.

“É fácil se deixar levar por postagens nas redes sociais e achar que qualquer inchaço é disbiose. Mas, na verdade, esses sintomas podem ter muitas outras causas. Então, não dá para sair diagnosticando sem uma avaliação completa”, alerta a especialista.

O que é disbiose?

Disbiose é um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal, que é formada por bilhões de microrganismos — bactérias, fungos e vírus que ajudam na digestão e protegem nosso sistema imunológico. Vários fatores, como a alimentação, estresse e até mesmo a qualidade do sono, podem bagunçar essa balança. Por isso, segundo a Bruna, só é possível saber se alguém tem disbiose após uma avaliação cuidadosa, e não apenas com base nos sintomas.

Outro ponto importante é não sair se auto-medicar. “Algumas pessoas adotam dietas malucas ou usam probióticos por conta própria, achando que isso vai resolver tudo. Mas isso pode atrasar o diagnóstico de outros problemas que realmente precisam ser identificados”, completa.

Sintomas que merecem atenção

Sentir desconforto digestivo de vez em quando é normal. Porém, se isso se tornar algo constante por semanas, é hora de acender o sinal de alerta e procurar um profissional. A Bruna destaca que é fundamental investigar especialmente se você está perdendo peso sem explicação ou sentindo dores frequentes e alterações no funcionamento intestinal.

“Se você evitar certos alimentos só por medo, conviver com dor ou inchaço todo dia ou tentar tratamentos sem sucesso, é o momento de buscar ajuda”, aconselha a nutricionista.

Alguns sinais que não podem passar batido incluem:

– Distensão abdominal frequente;

– Alterações intestinais persistentes;

– Dores abdominais que voltam sempre;

– Perda de peso sem explicação;

– Presença de sangue nas fezes;

– Sintomas que não melhoram, mesmo com mudanças na alimentação.

“Cada caso é único, então é sempre bom entender a história clínica antes de sair fazendo exames”, ressalta Bruna.

O que realmente ajuda a cuidar da microbiota?

Apesar do buzz em torno dos probióticos, a verdade é que hábitos saudáveis do dia a dia são os verdadeiros heróis para manter nossa saúde intestinal em dia. Uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes e grãos integrais, seguida de exercícios regulares e bons horários de sono, é o que faz a diferença. Reduzir a ingestão de alimentos ultraprocessados também ajuda muito.

“Acha que um único alimento ou suplemento vai resolver todos os seus problemas intestinais? Essa ideia não bate com o que a ciência nos diz. O intestino precisa do conjunto de hábitos saudáveis”, explica Bruna.

E lembre-se: sintomas diferentes podem ter causas totalmente distintas. Então, quando necessário, exames complementares vão ajudar bastante na identificação do que realmente está pegando.

Cuidados antes de concluir que você tem disbiose

Antes de ficar ansioso achando que tem disbiose, vale a pena considerar algumas coisinhas:

– Não faça autodiagnóstico pela internet;

– Não use probióticos ou suplementos sem consultar um profissional;

– Observe se seus sintomas são frequentes ou só aparecem de vez em quando;

– Busque ajuda se sentir dores intensas, perda de peso sem explicação, sangue nas fezes ou alterações intestinais persistentes;

– E nunca esqueça: a alimentação, o sono, o estresse, os medicamentos e o estilo de vida influenciam a saúde do intestino — e tudo precisa ser avaliado junto.

A saúde está em primeiro lugar, e entender o que realmente acontece com o seu corpo é sempre o melhor caminho.