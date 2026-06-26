Dia Nacional do Diabetes: saiba como controlar a doença
Celebrado em 26 de junho, o Dia Nacional do Diabetes é uma oportunidade para a gente refletir sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença. Apesar de alguns sinais, muitas vezes o diabetes passa despercebido, especialmente no início.
Quem já sentiu um cansaço constante, sede intensa ou uma vontade de comer sempre mais? Às vezes, a gente acredita que é só o estresse ou o calor. Mas, na verdade, esses podem ser sinais de que os níveis de glicose no sangue estão alterados. E, segundo a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16,6 milhões de brasileiros adultos têm diabetes, o que representa cerca de 10,6% da população adulta. E a previsão é que esse número chegue a 21,5 milhões até 2030. Impressionante, né?
O diabetes tipo 2 é o vilão aqui, responsável por cerca de 90% dos casos. E o pior é que ele está ligado a hábitos como a obesidade e o sedentarismo. Não dá para deixar de lado os cuidados, pois a doença pode avançar e causar sérios problemas de saúde, afetando vasos, rins, olhos, nervos e o coração. Os sinais mais sérios incluem visão embaçada, feridas que demoram para cicatrizar e dores nas extremidades.
Sinais de que o diabetes pode estar avançado
Mesmo sem sintomas logo de cara, a doença vai danificando o corpo aos poucos. Quando os sinais ficam mais evidentes, como aquela vista turva ou infecções frequentes, a coisa pode já estar mais complicada. Como disse a endocrinologista Maria Beatriz Dias, muitas vezes a glicose vai subindo discretamente, e a pessoa segue a vida sem perceber que está tudo errado.
Impacto do estilo de vida na saúde
O estilo de vida atual pesa bastante. Sedentarismo, falta de sono, estresse e a tentação dos ultraprocessados e bebidas açucaradas ajudam a aumentar os casos de diabetes. Isso leva ao ganho de peso e à resistência à insulina, que é quando o corpo precisa trabalhar mais para controlar a glicose.
Mesmo com novos tratamentos, o controle do diabetes depende muito do jeito que cada um cuida da própria saúde. Não precisa ser perfeito, mas é importante ter consistência nas mudanças.
Hábitos que ajudam a controlar o diabetes
Aqui vão algumas dicas práticas que podem fazer toda a diferença no controle da doença:
- Mexa-se! Pratique atividades físicas regularmente, escolha aquelas que combinam com você.
- Misture as modalidades. Exercícios aeróbicos e de força juntos são uma boa pedida.
- Cuide do peso. Mantenha-se dentro da faixa saudável.
- Menos açúcar, por favor. Reduza ao máximo o consumo de açúcar.
- Fuja dos ultraprocessados. Esses alimentos podem ser armadilhas.
- Durma bem. A qualidade do sono também é fundamental.
- Deixa o sedentarismo de lado. E diga não ao tabagismo.
- Atenção com a saúde. Controle condições como hipertensão e colesterol.
A endocrinologista reforça que não existem soluções mágicas. O segredo está na manutenção de pequenas mudanças ao longo do tempo, que podem ter um impacto muito maior do que uma transformação radical que não se sustenta.
Cuidado contínuo é essencial
Quando não há controle, o diabetes pode resultar em problemas sérios, como infartos e até amputações. Por isso, consultas médicas regulares e exames rotineiros são essenciais, mesmo que você não esteja sentindo nada.
Com o diagnóstico, a vida muda um pouco, mas é suficiente para garantir uma qualidade de vida. Com o tratamento certo e um pouco de disciplina, dá para viver bem e evitar que a doença avance. O diabetes não precisa ser encarado como uma sentença. Entender e se cuidar é passar a ter uma vida mais saudável.