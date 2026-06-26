Dia Nacional do Diabetes: saiba como controlar a doença

Celebrado em 26 de junho, o Dia Nacional do Diabetes é uma oportunidade para a gente refletir sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença. Apesar de alguns sinais, muitas vezes o diabetes passa despercebido, especialmente no início.

Quem já sentiu um cansaço constante, sede intensa ou uma vontade de comer sempre mais? Às vezes, a gente acredita que é só o estresse ou o calor. Mas, na verdade, esses podem ser sinais de que os níveis de glicose no sangue estão alterados. E, segundo a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16,6 milhões de brasileiros adultos têm diabetes, o que representa cerca de 10,6% da população adulta. E a previsão é que esse número chegue a 21,5 milhões até 2030. Impressionante, né?

O diabetes tipo 2 é o vilão aqui, responsável por cerca de 90% dos casos. E o pior é que ele está ligado a hábitos como a obesidade e o sedentarismo. Não dá para deixar de lado os cuidados, pois a doença pode avançar e causar sérios problemas de saúde, afetando vasos, rins, olhos, nervos e o coração. Os sinais mais sérios incluem visão embaçada, feridas que demoram para cicatrizar e dores nas extremidades.

Sinais de que o diabetes pode estar avançado

Mesmo sem sintomas logo de cara, a doença vai danificando o corpo aos poucos. Quando os sinais ficam mais evidentes, como aquela vista turva ou infecções frequentes, a coisa pode já estar mais complicada. Como disse a endocrinologista Maria Beatriz Dias, muitas vezes a glicose vai subindo discretamente, e a pessoa segue a vida sem perceber que está tudo errado.

Impacto do estilo de vida na saúde

O estilo de vida atual pesa bastante. Sedentarismo, falta de sono, estresse e a tentação dos ultraprocessados e bebidas açucaradas ajudam a aumentar os casos de diabetes. Isso leva ao ganho de peso e à resistência à insulina, que é quando o corpo precisa trabalhar mais para controlar a glicose.

Mesmo com novos tratamentos, o controle do diabetes depende muito do jeito que cada um cuida da própria saúde. Não precisa ser perfeito, mas é importante ter consistência nas mudanças.

Hábitos que ajudam a controlar o diabetes

Aqui vão algumas dicas práticas que podem fazer toda a diferença no controle da doença:

Mexa-se! Pratique atividades físicas regularmente, escolha aquelas que combinam com você.

Pratique atividades físicas regularmente, escolha aquelas que combinam com você. Misture as modalidades. Exercícios aeróbicos e de força juntos são uma boa pedida.

Exercícios aeróbicos e de força juntos são uma boa pedida. Cuide do peso. Mantenha-se dentro da faixa saudável.

Mantenha-se dentro da faixa saudável. Menos açúcar, por favor. Reduza ao máximo o consumo de açúcar.

Reduza ao máximo o consumo de açúcar. Fuja dos ultraprocessados. Esses alimentos podem ser armadilhas.

Esses alimentos podem ser armadilhas. Durma bem. A qualidade do sono também é fundamental.

A qualidade do sono também é fundamental. Deixa o sedentarismo de lado. E diga não ao tabagismo.

E diga não ao tabagismo. Atenção com a saúde. Controle condições como hipertensão e colesterol.

A endocrinologista reforça que não existem soluções mágicas. O segredo está na manutenção de pequenas mudanças ao longo do tempo, que podem ter um impacto muito maior do que uma transformação radical que não se sustenta.

Cuidado contínuo é essencial

Quando não há controle, o diabetes pode resultar em problemas sérios, como infartos e até amputações. Por isso, consultas médicas regulares e exames rotineiros são essenciais, mesmo que você não esteja sentindo nada.

Com o diagnóstico, a vida muda um pouco, mas é suficiente para garantir uma qualidade de vida. Com o tratamento certo e um pouco de disciplina, dá para viver bem e evitar que a doença avance. O diabetes não precisa ser encarado como uma sentença. Entender e se cuidar é passar a ter uma vida mais saudável.