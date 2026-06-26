Saúde

Dia Nacional do Diabetes: saiba como controlar a doença

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 19 horas atrás
2 minutos lidos
O diabetes pode ser silencioso e evoluir sem sintomas nas fases iniciais, afetando o organismo de forma progressiva (Imagem: everydayplus
O diabetes pode ser silencioso e evoluir sem sintomas nas fases iniciais, afetando o organismo de forma progressiva (Imagem: everydayplus | Shutterstock)

Celebrado em 26 de junho, o Dia Nacional do Diabetes é uma oportunidade para a gente refletir sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença. Apesar de alguns sinais, muitas vezes o diabetes passa despercebido, especialmente no início.

Quem já sentiu um cansaço constante, sede intensa ou uma vontade de comer sempre mais? Às vezes, a gente acredita que é só o estresse ou o calor. Mas, na verdade, esses podem ser sinais de que os níveis de glicose no sangue estão alterados. E, segundo a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16,6 milhões de brasileiros adultos têm diabetes, o que representa cerca de 10,6% da população adulta. E a previsão é que esse número chegue a 21,5 milhões até 2030. Impressionante, né?

O diabetes tipo 2 é o vilão aqui, responsável por cerca de 90% dos casos. E o pior é que ele está ligado a hábitos como a obesidade e o sedentarismo. Não dá para deixar de lado os cuidados, pois a doença pode avançar e causar sérios problemas de saúde, afetando vasos, rins, olhos, nervos e o coração. Os sinais mais sérios incluem visão embaçada, feridas que demoram para cicatrizar e dores nas extremidades.

Sinais de que o diabetes pode estar avançado

Mesmo sem sintomas logo de cara, a doença vai danificando o corpo aos poucos. Quando os sinais ficam mais evidentes, como aquela vista turva ou infecções frequentes, a coisa pode já estar mais complicada. Como disse a endocrinologista Maria Beatriz Dias, muitas vezes a glicose vai subindo discretamente, e a pessoa segue a vida sem perceber que está tudo errado.

Impacto do estilo de vida na saúde

O estilo de vida atual pesa bastante. Sedentarismo, falta de sono, estresse e a tentação dos ultraprocessados e bebidas açucaradas ajudam a aumentar os casos de diabetes. Isso leva ao ganho de peso e à resistência à insulina, que é quando o corpo precisa trabalhar mais para controlar a glicose.

Mesmo com novos tratamentos, o controle do diabetes depende muito do jeito que cada um cuida da própria saúde. Não precisa ser perfeito, mas é importante ter consistência nas mudanças.

Hábitos que ajudam a controlar o diabetes

Aqui vão algumas dicas práticas que podem fazer toda a diferença no controle da doença:

  • Mexa-se! Pratique atividades físicas regularmente, escolha aquelas que combinam com você.
  • Misture as modalidades. Exercícios aeróbicos e de força juntos são uma boa pedida.
  • Cuide do peso. Mantenha-se dentro da faixa saudável.
  • Menos açúcar, por favor. Reduza ao máximo o consumo de açúcar.
  • Fuja dos ultraprocessados. Esses alimentos podem ser armadilhas.
  • Durma bem. A qualidade do sono também é fundamental.
  • Deixa o sedentarismo de lado. E diga não ao tabagismo.
  • Atenção com a saúde. Controle condições como hipertensão e colesterol.

A endocrinologista reforça que não existem soluções mágicas. O segredo está na manutenção de pequenas mudanças ao longo do tempo, que podem ter um impacto muito maior do que uma transformação radical que não se sustenta.

Cuidado contínuo é essencial

Quando não há controle, o diabetes pode resultar em problemas sérios, como infartos e até amputações. Por isso, consultas médicas regulares e exames rotineiros são essenciais, mesmo que você não esteja sentindo nada.

Com o diagnóstico, a vida muda um pouco, mas é suficiente para garantir uma qualidade de vida. Com o tratamento certo e um pouco de disciplina, dá para viver bem e evitar que a doença avance. O diabetes não precisa ser encarado como uma sentença. Entender e se cuidar é passar a ter uma vida mais saudável.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 19 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

ISTs continuam em crescimento entre adultos de diferentes faixas etárias (Imagem: fizkes

Avanço de ISTs entre adultos reforça a importância da prevenção

11 horas atrás
A avaliação dermatológica prévia é indispensável antes de qualquer procedimento estético (Imagem: Studio Romantic

Avaliação dermatológica: descubra sua importância antes de tratamentos

15 horas atrás
Diabetes gestacional pode aumentar o risco de complicações para a mãe e o bebê quando não é identificado e controlado (Imagem: Pixel-Shot

Diabetes gestacional: saiba os riscos e impactos na saúde

16 horas atrás
Ressecamento, coceira e sensibilidade costumam se intensificar nos meses mais frios (Imagem: Pormezz

Inverno pode afetar sua pele: conheça 5 sinais

2 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo