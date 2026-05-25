Saúde

Dia da tireoide: 6 curiosidades que você precisa saber

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Dia Internacional da Tireoide: 6 curiosidades sobre a glândula
Dia Internacional da Tireoide: 6 curiosidades sobre a glândula

Em 25 de maio, celebramos o Dia Internacional da Tireoide. Essa data serve para lembrarmos da importância dessa glândula, que, embora pequena – cerca de 20 gramas – desempenha um papel fundamental no funcionamento do nosso corpo.

Localizada na parte frontal do pescoço, a tireoide é responsável pela produção de hormônios que regulam nosso metabolismo e influenciam funções essenciais como a frequência cardíaca, a temperatura do corpo, o sono, o humor e até a digestão. Quando algo não vai bem na tireoide, a qualidade de vida pode despencar, afetando vários órgãos e sistemas.

Estudos do Ministério da Saúde mostram que aproximadamente 15% da população acima dos 45 anos enfrenta problemas relacionados a essa glândula. O curioso é que, frequentemente, essas alterações aparecem de forma silenciosa, sem que muitas pessoas percebam.

A Dra. Diana Sá, especialista em endocrinologia, explica que a tireoide é como uma central de controle do organismo. Quando os hormônios são produzidos em excesso ou em quantidade insuficiente, tudo pode sair do eixo.

Principais distúrbios que afetam a tireoide

Os problemas tireoidianos são bem comuns e, segundo a Dra. Diana, os principais são o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. No primeiro, a tireoide trabalha demais, o que pode resultar em palpitações, perda de peso, ansiedade e até insônia. Já no hipotireoidismo, a produção de hormônios diminui. Isso pode trazer cansaço, sonolência e dificuldades para emagrecer.

Se você já sentiu sua energia cair enquanto dirigia, pode ser uma boa hora de considerar a saúde da sua tireoide.

Atenção aos sintomas

Muitas vezes, os sintomas das doenças da tireoide são confundidos com estresse ou envelhecimento. A Dra. Diana alerta que é importante procurar um médico se persistirem, especialmente para quem tem histórico familiar ou outros fatores de risco. Exames são essenciais para um diagnóstico preciso e, entre eles, o TSH é o mais indicado. Outras análises, como T4 livre e ultrassonografia, podem ser solicitadas dependendo do caso.

Nódulos tireoidianos

Os nódulos na tireoide são frequentes e, na maioria das vezes, benignos. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia estima que até 60% das pessoas podem ter nódulos ao longo da vida. A Dra. Diana reforça que é fundamental avaliar o tamanho, o aspecto e o histórico do paciente. Às vezes, só é necessário um acompanhamento, mas em outras situações, pode ser preciso fazer uma punção para análise.

Curiosidades sobre a tireoide

A tireoide não é só uma “fabrica” de hormônios, ela tem curiosidades surpreendentes. A Dra. Diana lista algumas:

1. A tireoide influencia nosso humor

Os hormônios produzidos por ela afetam diretamente o cérebro e o equilíbrio emocional. Uma tireoide desregulada pode levar a sintomas de ansiedade e irritabilidade.

2. Mulheres têm mais risco de desenvolver doenças da tireoide

Infelizmente, os problemas tireoidianos são mais frequentes nas mulheres, principalmente em fases de grande mudança hormonal, como gravidez e menopausa.

3. Nódulos na tireoide são comuns e nem sempre significam câncer

A grande maioria dos nódulos é benigna. Muitas vezes, eles aparecem durante exames de rotina e não significam que algo está sério.

4. A tireoide interfere no peso, mas nem todo ganho de peso é culpa dela

Quando a tireoide não funciona corretamente, o metabolismo pode acelerar ou desacelerar. Mas lembre-se: o peso também depende de alimentação, sono e exercícios.

5. A falta (e até o excesso) de iodo pode prejudicar a tireoide

O iodo é crucial para a produção dos hormônios. Mas cuidado: suplementar sem orientação médica pode ser arriscado.

6. A tireoide tem formato parecido com uma borboleta

Ela possui duas partes unidas por um tecido, dando essa aparência curiosa.

A tireoide pode ser pequena, mas seu impacto na saúde é enorme. Fique atento aos sinais do seu corpo e cuide-se!

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