Descubra 7 sinais de ansiedade que prejudicam seu intestino

Sentir o intestino “travar” quando estamos estressados não é só uma percepção. A conexão entre o cérebro e o intestino é real e afeta não só a digestão, mas também os nossos hábitos e até a microbiota. Por isso, sintomas como prisão de ventre, inchaço e gases podem ser mais ligados ao emocional do que a gente imagina.

O nutricionista Lucas Moraro explica que essa conexão se dá pelo eixo intestino-cérebro, que liga o nosso sistema nervoso ao intestino. Quando estamos ansiosos, essa ligação pode afetar a motilidade intestinal e a digestão. É por isso que problemas digestivos costumam aparecer quando a carga emocional aumenta.

Vamos explorar juntos alguns sinais de que a ansiedade pode estar bagunçando nosso intestino.

1. Prisão de ventre frequente

A prisão de ventre é uma das queixas mais comuns relacionadas à ansiedade. Lucas Moraro aponta que essa condição pode ocorrer porque a ansiedade diminui a movimentação natural do trato gastrointestinal. Além disso, quem está ansioso geralmente muda hábitos, como o que come e quanto se hidrata, o que pode piorar ainda mais a situação.

2. Inchaço abdominal

Aquela sensação de barriga estufada pode mostrar que o intestino não está funcionando bem. Esse sintoma é bem comum em períodos de estresse e pressão emocional.

3. Excesso de gases

Com a digestão alterada e a microbiota em desequilíbrio, o corpo pode produzir mais gases, gerando um desconforto que é difícil de ignorar ao longo do dia.

4. Sensação de digestão lenta

Se você sente que os alimentos demoram para ser digeridos, isso também pode estar ligado ao estresse. Quando estamos em alerta constante devido à ansiedade, várias funções do corpo ficam comprometidas, incluindo a digestão.

5. Desconforto abdominal recorrente

Sentir algo estranho na barriga, como peso e mal-estar, é um sinal de que é preciso prestar atenção. Esses sintomas podem aparecer mesmo sem uma razão aparente.

6. Episódios de diarreia em momentos de tensão

Enquanto algumas pessoas enfrentam prisão de ventre, outras lidam com a correria intestinal quando estão mais ansiosas. Cada corpo reage de maneira diferente e também é importante observar como você reage em momentos de estresse.

7. Dificuldade para emagrecer

Pouca gente pensa, mas problemas intestinais podem atrapalhar a perda de peso. A forma como o intestino funciona pode afetar a saciedade e a absorção de nutrientes. Sintomas como inchaço e desconforto também podem nos desviar de hábitos saudáveis.

Agora, vamos às boas notícias! Algumas mudanças simples podem melhorar tanto a saúde intestinal quanto o bem-estar emocional.

Hábitos para melhorar o funcionamento do intestino

Uma boa alimentação faz toda a diferença. Frutas como mamão, ameixa e kiwi, além de verduras, legumes e grãos como lentilha e feijão, ajudam a manter o intestino em dia. Esses alimentos aumentam o volume e a hidratação das fezes, facilitando a eliminação.

Além disso, é bom evitar alimentos ultraprocessados, como salgadinhos e fast food, que podem agravar a constipação. E não vamos esquecer da água! A regra geral é beber entre 30 e 35 ml de água para cada quilo que você pesa. Então, se você tem 70 kg, deve beber entre 2,1 a 2,5 litros por dia.

Exercícios físicos também são essenciais. Atividades como caminhada, corrida e natação ajudam a regular o trânsito intestinal. O segredo é fazer com regularidade, mais do que se preocupar demais com o tipo de exercício.

Atenção redobrada para quem usa medicamentos para emagrecer

Se você está usando medicamentos como a tirzepatida, que está se tornando popular, é bom ficar atento à constipação. Neste caso, beber bastante água, aumentar a fibra da dieta e manter-se ativo são dicas importantes.

Quando procurar ajuda profissional

Às vezes, mudanças ocasionais são normais, mas alguns sinais pedem atenção especial. Se a prisão de ventre se torna um problema persistente ou vem acompanhada de sangramento, perda de peso involuntária ou dor abdominal intensa, o melhor é buscar um médico.

Lembre-se, o intestino não funciona isoladamente. Saúde emocional, sono e alimentação estão todos interligados. Olhar para o corpo como um todo é essencial para encontrar um verdadeiro equilíbrio.