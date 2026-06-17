Descubra 7 frutas de inverno no Brasil e seus benefícios à saúde

Com a chegada do inverno brasileiro, muitas frutas, saladas e alimentos frescos acabam perdendo espaço na nossa mesa. Quem nunca trocou uma salada leve por um prato quente e calórico? Mas, olha só: manter o consumo de frutas nessa época é super importante para garantir que a gente receba todas as vitaminas e minerais que o corpo precisa. Esses nutrientes ajudam muito na saúde e no bom funcionamento do nosso organismo.

As frutas da estação têm algumas vantagens que fazem diferença na hora da compra. Como estão na época certa de colheita, elas costumam ser mais saborosas, frescas e, muitas vezes, mais baratas. Isso sem contar que a variedade de opções é um convite para montar pratos criativos!

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a gente ingira pelo menos 400 gramas de frutas e vegetais todos os dias, e essa dica vale para qualquer época do ano — até no friozinho do inverno.

Importância das frutas no cardápio de inverno

De acordo com Diego Righi, professor de Nutrição, as frutas não são só uma questão de verão. São essenciais para a nossa saúde, especialmente nos dias mais frios. Elas ajudam na hidratação, aportam fibras para um intestino feliz e trazem micronutrientes, como a famosa vitamina C, que dá aquele suporte extra ao nosso sistema imunológico.

E, claro, nada de achar que só comer uma maçã vai te proteger de tudo! O consumo regular de frutas faz parte de um estilo de vida saudável, que deve incluir também bom sono, hidratação, exercícios e uma alimentação equilibrada.

Diferentes formas de consumir frutas nos dias frios

A Dra. Vanessa Cambraia, médica nutróloga, lembra que no inverno a vontade de comer doces e comidas mais pesadas tende a aumentar, e os alimentos naturais acabam esquecidos. Mas, na verdade, nosso corpo precisa ainda mais de vitamina e nutrientes nessa época para enfrentar os resfriados e infecções.

Uma dica bacana é adaptar as frutas para o clima: que tal assá-las, fazer compotas com menos açúcar ou preparar um mingau com aveia? Assim, dá pra manter a qualidade nutricional sem abrir mão do conforto de uma comida quentinha.

Benefícios de uma alimentação equilibrada

Manter uma alimentação saudável no inverno vai muito além de ajudar na imunidade. Segundo a Dra. Vanessa, isso também impacta nossa disposição, níveis de energia e até o bem-estar mental. Quando a gente se alimenta bem, fica mais fácil lidar com as oscilações de temperatura e minimizar os efeitos do sedentarismo que muitos enfrentam nessa época.

7 frutas típicas do inverno brasileiro e seus benefícios

Algumas frutas são estrelas do inverno e trazem uma carga extra de vitaminas, fibras e antioxidantes. Vamos conhecer algumas delas e descobrir como podem beneficiar nossa saúde?

1. Laranja, tangerina e ponkan

Essas frutas cítricas são campeãs na oferta de vitamina C. Elas ajudam na absorção de ferro e dão aquele boost na proteção celular do organismo, essencial durante o inverno.

2. Kiwi

O kiwi é uma frutinha pequena e poderosa! Além de ser riquíssimo em vitamina C, ele traz fibras e potássio. Um verdadeiro aliado para a saúde intestinal, que ajuda nosso sistema imunológico.

3. Morango

Ricos em vitamina C e antioxidantes, os morangos combatem radicais livres e ajudam a proteger as células. Quem não ama um moranguinho?

4. Maçã

A maçã é cheia de fibras, principalmente a pectina, que melhora a digestão e dá aquela sensação de saciedade. Perfeita para quem está fugindo dos doces!

5. Pera

Uma fruta cheia de água e fibras, a pera é excelente para a digestão e ajuda a manter a microbiota intestinal em forma, reforçando nosso sistema imunológico.

6. Abacate

Cheio de gorduras saudáveis e vitamina E, o abacate é ótimo para modular processos inflamatórios e combina super bem em várias preparações durante o inverno.

7. Mamão

O mamão é fácil de digerir e tem fibras que ajudam na saúde intestinal. Ele é uma ótima pedida para quem quer continuar saudável no frio, sem ficar preso a opções pesadas.

As frutas não só complementam nossa alimentação, mas também podem ser deliciosas formas de enfrentar essa época do ano com mais saúde e energia.