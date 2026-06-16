Saúde

Dente do siso: saiba quando é preciso removê-lo

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Presente em grande parte da população, o siso pode não encontrar espaço suficiente na arcada dentária e gerar complicações (Imagem: NMK-Studio
Presente em grande parte da população, o siso pode não encontrar espaço suficiente na arcada dentária e gerar complicações (Imagem: NMK-Studio | Shutterstock)

O dente do siso, também conhecido como terceiro molar, é famoso por ser o último a surgir na nossa boca, geralmente entre os 17 e 25 anos. Ele é um lembrança de tempos passados, quando nossos ancestrais mastigavam alimentos duros, como carne crua. Hoje, por outro lado, muitas pessoas acabam enfrentando problemas quando esse dente tenta aparecer. Uma pesquisa da National Library of Medicine revelou que 65% dos jovens até 20 anos enfrentam complicações durante a erupção do siso.

A dentista Camile Pacheco, do AmorSaúde, explica que o siso nasce por último porque ocupa a parte mais de trás da arcada dentária. O desenvolvimento desse dente é mais demorado e, em alguns casos, sua remoção se torna necessária. Entretanto, nem todas as pessoas precisam passar por essa situação.

Por que algumas pessoas não têm o siso?

No passado, o siso era bastante útil, ajudando a triturar os alimentos bem duros. Mas, à medida que a nossa alimentação se tornou mais macia, a necessidade desse dente diminuiu bastante. A Camile comenta que, ao longo da evolução, os maxilares das pessoas diminuíram de tamanho. Com menos espaço disponível, muitos siso simplesmente não conseguem nascer.

Além disso, existe a agenesia, que é uma condição em que o terceiro molar não se forma. Assim, se alguém não tem o siso, pode ser por falta de espaço ou então por essa condição. E para quem tem o espaço reduzido, o dente pode causar problemas, como quando ele não consegue nascer e acaba causando pressão nos outros dentes, levando ao desalinhamento.

Quando remover o siso

Conforme a Camile explica, a extração dos dentes do siso não é uma regra. Se a pessoa tem um maxilar largo o suficiente, o dente pode nascer sem causar problemas. Mas, atenção: se não há espaço para a correta erupção do siso ou se ele está parcialmente nascendo e causando dor, a remoção pode ser uma boa opção.

Os sinais de que o siso pode estar dando trabalho incluem:

  • Processos inflamatórios: Se a boca está inchada ou dolorida, é sinal de que o siso pode estar causando algum problema ao nascer.
  • Dor persistente: Um incômodo constante no final da arcada dentária é indicação de que o Siso não está se comportando bem.
  • Inchaço: Se notar que um dos lados da boca está inchado, é hora de buscar um dentista.
  • Desalinhamento dos dentes: Alterações no alinhamento dental podem indicar que o siso está empurrando os outros dentes.

A Camile ainda destaca que ignorar esses problemas pode resultar em infecções, que podem se espalhar para outras partes da boca. Um dentista pode fazer exames para determinar se o siso está de fato causando complicação. E quando a resposta for sim, a extração se torna a opção mais prática.

Então, se você está na fase de descobrir se vai ou não precisar remover seu siso, fique tranquilo. Uma consulta com o dentista poderá esclarecer tudo.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Entorses, lesões musculares e traumas no joelho lideram a lista dos problemas que mais atingem quem joga futebol recreativo (Imagem: frantic00

5 lesões que afastam amadores do futebol: veja quais são

22 horas atrás
Apesar da popularização dos medicamentos para perda de peso, a cirurgia bariátrica continua sendo recomendada em muitos casos (Imagem: Pixora ST

5 alertas sobre cirurgia bariátrica que você precisa conhecer

23 horas atrás
A segurança deve ser prioridade para a realização de uma cirurgia plástica (Imagem: Wasana Kunpol

Cuidados essenciais antes de realizar uma cirurgia plástica

1 dia atrás
A proteção diária continua sendo uma das principais formas de prevenir o câncer de pele (Imagem: PeopleImages

Câncer de pele: evite 5 erros que elevam os riscos

3 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo