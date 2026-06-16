Dente do siso: saiba quando é preciso removê-lo

O dente do siso, também conhecido como terceiro molar, é famoso por ser o último a surgir na nossa boca, geralmente entre os 17 e 25 anos. Ele é um lembrança de tempos passados, quando nossos ancestrais mastigavam alimentos duros, como carne crua. Hoje, por outro lado, muitas pessoas acabam enfrentando problemas quando esse dente tenta aparecer. Uma pesquisa da National Library of Medicine revelou que 65% dos jovens até 20 anos enfrentam complicações durante a erupção do siso.

A dentista Camile Pacheco, do AmorSaúde, explica que o siso nasce por último porque ocupa a parte mais de trás da arcada dentária. O desenvolvimento desse dente é mais demorado e, em alguns casos, sua remoção se torna necessária. Entretanto, nem todas as pessoas precisam passar por essa situação.

Por que algumas pessoas não têm o siso?

No passado, o siso era bastante útil, ajudando a triturar os alimentos bem duros. Mas, à medida que a nossa alimentação se tornou mais macia, a necessidade desse dente diminuiu bastante. A Camile comenta que, ao longo da evolução, os maxilares das pessoas diminuíram de tamanho. Com menos espaço disponível, muitos siso simplesmente não conseguem nascer.

Além disso, existe a agenesia, que é uma condição em que o terceiro molar não se forma. Assim, se alguém não tem o siso, pode ser por falta de espaço ou então por essa condição. E para quem tem o espaço reduzido, o dente pode causar problemas, como quando ele não consegue nascer e acaba causando pressão nos outros dentes, levando ao desalinhamento.

Quando remover o siso

Conforme a Camile explica, a extração dos dentes do siso não é uma regra. Se a pessoa tem um maxilar largo o suficiente, o dente pode nascer sem causar problemas. Mas, atenção: se não há espaço para a correta erupção do siso ou se ele está parcialmente nascendo e causando dor, a remoção pode ser uma boa opção.

Os sinais de que o siso pode estar dando trabalho incluem:

Processos inflamatórios : Se a boca está inchada ou dolorida, é sinal de que o siso pode estar causando algum problema ao nascer.

: Se a boca está inchada ou dolorida, é sinal de que o siso pode estar causando algum problema ao nascer. Dor persistente : Um incômodo constante no final da arcada dentária é indicação de que o Siso não está se comportando bem.

: Um incômodo constante no final da arcada dentária é indicação de que o Siso não está se comportando bem. Inchaço : Se notar que um dos lados da boca está inchado, é hora de buscar um dentista.

: Se notar que um dos lados da boca está inchado, é hora de buscar um dentista. Desalinhamento dos dentes: Alterações no alinhamento dental podem indicar que o siso está empurrando os outros dentes.

A Camile ainda destaca que ignorar esses problemas pode resultar em infecções, que podem se espalhar para outras partes da boca. Um dentista pode fazer exames para determinar se o siso está de fato causando complicação. E quando a resposta for sim, a extração se torna a opção mais prática.

Então, se você está na fase de descobrir se vai ou não precisar remover seu siso, fique tranquilo. Uma consulta com o dentista poderá esclarecer tudo.