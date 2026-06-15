Cuidados essenciais antes de realizar uma cirurgia plástica

A procura por cirurgias plásticas tem aumentado bastante entre as brasileiras, e o Brasil continua sendo um dos líderes mundiais nesse cenário, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Mas, antes de decidir fazer um procedimento, é importantíssimo considerar vários fatores, e muito além do resultado esperado.

O cirurgião plástico Alexandre Peruzzo, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, destaca que a segurança deve ser a prioridade em todas as etapas do processo. Ele ressalta que cada cirurgia é única e exige uma avaliação detalhada, um ambiente adequado e a construção de uma relação de confiança entre médico e paciente.

Então, com isso em mente, vamos conferir os principais cuidados que você deve ter antes de decidir por uma cirurgia plástica:

1. Verifique a formação do cirurgião

Primeiro passo: cheque se o médico tem especialização em Cirurgia Plástica e se está devidamente registrado. Vale a pena confirmar se ele faz parte de associações reconhecidas na área, tipo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A diferença entre um profissional capacitado e alguém que fez um cursinho rápido pode impactar significativamente seu procedimento.

2. Avalie a estrutura onde a cirurgia será realizada

Não menos importante é o local onde a cirurgia acontecerá. Uma clínica ou hospital credenciado com equipes capacitadas e o equipamento certo proporciona mais segurança durante o procedimento. Pense que, em uma situação inesperada, a infraestrutura adequada é fundamental.

3. Desconfie de promessas de perfeição

Uma coisa é certa: não existe cirurgia plástica que garanta resultados iguais aos das fotos que você vê por aí. A genética e a qualidade da pele desempenham um papel gigante nisso. Se alguém fizer promessas de resultados perfeitos, é bom ficar alerta. Lembre-se: medicina é mais sobre previsibilidade do que garantias.

4. Exija uma avaliação personalizada

Cada corpo é único, assim como as intenções de cada paciente. Durante a consulta pré-operatória, é vital que você passe por uma avaliação completa, levando em conta seu histórico médico e os exames. Essa análise a fundo ajuda a escolher o que é realmente mais adequado para o seu perfil e diminui a chance de desilusões.

5. Conheça os riscos do procedimento

Até aquelas cirurgias que parecem mais simples têm suas armadilhas. Complicações como infecções ou problemas com anestesia são reais e devem ser discutidas com transparência. Afinal, você tem o direito de entender todos os aspectos para fazer uma escolha consciente.

6. Planeje o período de recuperação

O pós-operatório é a fase que muitas vezes é esquecida, mas é crucial. Algumas cirurgias podem ter restrições que afetam o trabalho, atividades físicas e até a vida social. Organizar sua rotina com antecedência pode ajudar a tornar esse período mais suave e menos estressante.

7. Tenha expectativas realistas

O que você imagina pode não ser o que seu corpo precisa ou aguenta. Conversar abertamente com o cirurgião sobre suas expectativas é fundamental para evitar frustrações. O ideal é que a cirurgia respeite suas características e priorize sua segurança.

Segurança deve vir antes das tendências

A quantidade de informações sobre estética nos dias de hoje é imensa, mas isso também traz algumas ciladas, como promessas irrealistas. Por isso, procure tomar decisões baseadas em critérios médicos sólidos, não apenas nas tendências que estão bombando nas redes sociais. Uma boa combinação de um profissional capacitado, uma estrutura segura e uma paciente informada pode tornar sua experiência muito mais tranquila.