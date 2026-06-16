Copa: descubra como saborear petiscos e cerveja de forma saudável

A Copa do Mundo sempre traz aquele clima especial de festa, não é? A gente se reúne com amigos e família, prepara um churrasco, coloca os petiscos na mesa e acompanha os jogos com muito refrigerante e, claro, aquela cerveja gelada. Mas, você já parou para pensar como esses exageros podem refletir no peso ou até na disposição para torcer pelo seu time?

O nutricionista Thyago Nishino compartilha uma visão bacana: não é preciso cortar os alimentos gostosos da festa, mas sim aproveitar tudo com equilíbrio. Isso significa que a gente não precisa se privar, mas deve ficar atento às quantidades.

“Durante a Copa, o que importa é confraternizar e se divertir. O problema não está em comer um petisco ou tomar uma cerveja, e sim em perder a noção e transformar cada jogo em uma maratona de exageros. É possível se divertir sem culpa e continuar cuidando da saúde”, comenta.

Mesa saborosa e equilibrada para a Copa do Mundo

Para montar a mesa dos sonhos, a ideia é balancear os carboidratos e as proteínas, criando opções que deixem todo mundo satisfeito. Aqui vão algumas dicas astutas que o especialista recomenda:

Inclua proteínas: espetinhos de carne, frango, queijo coalho, mini-hambúrgueres caseiros e até sanduíches no pão sírio com frango desfiado são opções que além de gostosas, ajudam a dar sustância. Carboidratos para energia: pipoca, batata rústica assada e wraps cortados em rodelas são ótimo para manter a galera animada e cheia de energia durante o jogo. Frituras e assados: variar entre fritura e opções assadas faz bem para o paladar. Fritura às vezes é legal, mas só de vez em quando! Porções menores: nada de deixar aquelas travessas enormes por horas na mesa. Organizar as porções em tamanhos menores ajuda a controlar as quantidades. Refeição equilibrada antes do jogo: chegar com fome excessiva só aumenta a chance de exageros. Um prato saudável antes de começar o espetáculo faz toda a diferença!

“O petisco da Copa pode ter valor nutricional. Ao combinar proteína e carboidrato de qualidade, aumentamos a saciedade e reduzimos os excessos”, destaca o nutricionista. E a festa fica ainda melhor quando a gente se sente bem!

Cerveja pode fazer parte da celebração

E a cerveja, hein? Quase uma tradição nas comemorações esportivas! O segredo está em equilibrá-la com hidratação. “Alternar um copo de cerveja com água é fundamental”, diz Thyago. Outro ponto importante é evitar beber de estômago vazio e fazer uma refeição antes dos jogos.

“A cerveja não é vilã, o que complica é o abuso e a falta de alimentação adequada. Quem se cuida e bebe com moderação pode aproveitar a festa sem se preocupar.”

Então, olha só algumas recomendações para não passar do ponto durante a Copa:

Hidrate-se: beba bastante água e intercale com a cerveja ao longo do dia. Evite o jejum: não beba sem uma refeição prévia. Ritmo lento: saboreie cada gole, não tenha pressa. Cuidado com as frituras: evite misturar álcool com muita fritura e alimentos ultracalóricos. Respeite o corpo: preste atenção nos sinais de saciedade e nos seus limites.

Na boa, a melhor estratégia para a Copa não é tentar compensar os exageros com dietas malucas, mas sim buscar equilíbrio nas refeições durante todo o evento. Afinal, saúde não é determinada por um jogo ou um petisco, e sim pelo consumo consciente e contínuo.

Assim, é possível curtir cada partida sem transformar essa celebração em motivo de preocupação!