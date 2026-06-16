Dor na perna esquerda? Descubra 6 causas possíveis

Sentir dor na perna esquerda é algo que muitos já passaram em algum momento. Pode ser só um incômodo, mas as causas vão desde problemas mais simples até questões que merecem uma atenção especial. Isso pode envolver músculos, articulações, nervos e até o coração. Vamos discutir um pouco sobre isso?

Primeiro, é importante entender que a intensidade e a duração da dor, além de sintomas como inchaço ou formigamento, podem ajudar a perceber se é hora de procurar um médico. Às vezes, o pessoal pensa que é só cansaço ou má circulação, mas a verdade é que o corpo dá sinais de que nem sempre são óbvios.

Assim, vamos conhecer algumas condições que podem causar esse tipo de dor.

1. Problemas circulatórios

Se você já teve aquela sensação de peso ou inchaço nas pernas, especialmente no final do dia, sua circulação pode estar pedindo socorro. Isso pode ser sinal de insuficiência venosa ou outros problemas vasculares. A cirurgiã vascular, Dra. Nayara, nos lembra que ficar muito tempo parado ou sentado pode piorar essa situação. Para quem passa muito tempo na estrada ou no trânsito, isso é ainda mais relevante!

2. Alterações na coluna lombar

Às vezes, a dor não está nem na perna. Ela pode vir da coluna lombar, já que nervos podem ser comprimidos por hérnias ou inflamações. O neurocirurgião, Dr. Wilson, explica que, se a dor desce da lombar para a coxa ou panturrilha, deve-se investigar a coluna. E vamos combinar: quem já passou longas horas dirigindo conhece bem essa dor!

3. Endometriose

Essa condição, embora mais conhecida por causar dor na pelve, pode irradiar dor para as pernas, especialmente durante a menstruação. É importante que as mulheres estejam atentas a esse sintoma. Quando a dor se torna incapacitante, é hora de buscar ajuda. Infelizmente, muitas vezes a dor intensa é normalizada, mas isso não deve ser o padrão.

4. Artrose e problemas articulares

Com o tempo, articulações como joelhos e quadris podem começar a dar sinais de desgaste. O ortopedista Igor recomenda que a rigidez ou limitação de movimentos não sejam encaradas apenas como parte do envelhecimento. Movimentar-se é fundamental, mesmo que isso signifique fazer pausas durante longas viagens ou trechos de trabalho.

5. Problemas cardíacos

Embora menos comum, algumas alterações na circulação arterial podem resultar em desconforto nas pernas. Em casos mais sérios, isso pode ser acompanhado de falta de ar ou dor no peito. Ficar alerta ao frio, especialmente se você tem predisposições, é sempre uma boa ideia.

6. Sedentarismo e longos períodos sentado

Quem não passa horas sentado, seja no trabalho ou em viagens longas? Essa falta de movimento pode contribuir para dores musculares e circulatórias. A Dra. Nayara destaca que as pernas funcionam como uma bomba, ajudando o sangue a voltar ao coração. Então, não esqueça de dar uma esticada nas pernas de vez em quando!

Dor persistente nunca deve ser ignorada

Se a dor é frequente ou vem acompanhada de outros sintomas, vale a pena dar atenção especial. Quanto antes a causa for identificada, melhores são as chances de um tratamento adequado e, claro, uma vida mais confortável. Afinal, a gente vive melhor quando está em movimento!